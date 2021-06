Centrum Krwiodawstwa oblężone

2 razy dzwonilem jako ozdrowieniec by oddać krew na osocze, nikt się do mnie nie odezwał , a za drugim razem Pani dołożyła słuchawkę. A może miałem halucynacje? Ostatecznie poszedłem do stacji wojskowej i tam oddaje krew pełną. Na wojska polskiego moja noga więcej nie postanie ☝️☹.

Greg

2021-06-17 12:52:26

Dokładnie jak Piotrek pisze. Obcinają fundusze dla krwiodawców a pozniej się dziwią, że coraz mniej. Doskonale wiedzą kiedy są większe ilości osób do oddania krwi to z automatu powinni zwiększyć obsadę pielęgniarek. Bułki niby banalne ale mi nie raz ratowały śniadanko bo nie było czasu zjeść. Teraz człowiek często na głodnego musi oddać. No ale co ich tam to interesuje...