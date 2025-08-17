Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
Czerwone flagi na kąpieliskach. Przyczyną sinice i wysokie fale [FILM]

Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 12:43
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 13:47
Czerwone flagi na kąpieliskach. Przyczyną sinice i wysokie fale
Fot. Sylwia Dudek  

W niedzielę zamknięte są trzy kąpieliska w północnej Polsce z powodu zakwitu sinic. Czerwone flagi zawisły na morskich kąpieliskach także z powodu wysokich fal i prądów wstecznych.

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim: w Świnoujściu (4 kąpieliska), Międzyzdrojach (2), Międzywodziu, Dziwnowie (4), Dziwnówku, Łukęcinie (2), Mrzeżynie (3), Rogowie, Dźwirzynie, Sianożętach (2), Ustroniu Morskim (4), Gąskach (2), Sarbinowie (4), Chłopach (2), Mielenku (2), Mielnie (7) i Łazach (3).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Film: Sylwia Dudek

Komentarze

Komu i po co
2025-08-17 13:20:40
Po co te flagi skoro i tak nikt tego nie respektuje i nie ma za to żadnych kar. A potem płacz że ktoś utonął bo chciał się tylko wykąpać

