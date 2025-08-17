Czerwone flagi na kąpieliskach. Przyczyną sinice i wysokie fale [FILM]

Fot. Sylwia Dudek

W niedzielę zamknięte są trzy kąpieliska w północnej Polsce z powodu zakwitu sinic. Czerwone flagi zawisły na morskich kąpieliskach także z powodu wysokich fal i prądów wstecznych.

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

<

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim: w Świnoujściu (4 kąpieliska), Międzyzdrojach (2), Międzywodziu, Dziwnowie (4), Dziwnówku, Łukęcinie (2), Mrzeżynie (3), Rogowie, Dźwirzynie, Sianożętach (2), Ustroniu Morskim (4), Gąskach (2), Sarbinowie (4), Chłopach (2), Mielenku (2), Mielnie (7) i Łazach (3).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Copyright

Film: Sylwia Dudek