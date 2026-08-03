Czasowa organizacja ruchu. Zmiany na Andersena i Północnej

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

W poniedziałek 3 sierpnia w związku z przebudową skrzyżowania ulic Andersena i Miodowej wprowadzona została czasowa organizacji ruchu.

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Zmiany obejmują wprowadzenie ruchu wahadłowego na ulicy Miodowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Andersena oraz zamknięcie wlotu w ulicę Andersena z ulicy Miodowej. Objazd do ulicy Andersena jest zalecany od strony ulic Podbórzańskiej i Szczecińskiej.

– Ruch na skrzyżowaniu zostanie przywrócony 7 sierpnia po godzinie 16 – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Prosimy mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania tymczasowego oraz wyrozumiałość w związku z prowadzonymi pracami.

(K)

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