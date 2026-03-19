Uwaga na zmiany. Prace na Osowie

Fot. Bartosz PANUŚ

W czwartek rozpoczynają się prace związane z budową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Andersena z ul. Wymarzoną w Szczecinie. Z uwagi na charakter robót konieczne jest tymczasowe zamknięcie skrzyżowania dla ruchu.

W dniach 19-22 marca, możliwy będzie wjazd w ul. Andersena z ul. Miodowej. W tym czasie zamknięte pozostanie połączenie ul. Wymarzonej z ul. Andersena. Po weekendzie ponownie uruchomiony zostanie objazd ul. Wymarzoną.

Kierowcy są proszeni o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego.

(K)

