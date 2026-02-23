Poniedziałek, 23 lutego 2026 r. 
Zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji: 23 lutego 2026 r. 17:43
Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2026 r. 17:43
Od wtorku 24 lutego szykują się kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową ulic Andersena i Północnej. 

Tym razem to zamknięcie ulicy Andersena – od ulicy Miodowej do ulicy Wymarzonej.

- Zamknięcie spowodowane jest koniecznością wykonania przyłączy i przykanalików kanalizacji deszczowej - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Wykonawca robót zastrzega, że z uwagi na warunki pogodowe termin może zostać przesunięty w czasie.

Zalecany objazd został wytyczony ul. Miodową i ul. Wymarzoną.

