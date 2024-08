Czas wielkich żagli. Serce Szczecina bije nad Odrą [PROGRAM, MAPA]

Wielkie żagle przyciągają tłumy turystów. Fot. Dariusz Gorajski

W ten weekend serce Szczecina będzie biło nad Odrą - do miasta na finał The Tall Ships Races ma przypłynąć 45 żaglowców regatowych wraz z jednostkami towarzyszącymi. TSR to największa impreza żeglarska w Europie. Organizatorzy spodziewają się, że - jeśli dopisze pogoda - imprezę może odwiedzić od 800 tys. do miliona osób.

Gwiazdami wydarzenia będzie dziewięć żaglowców klasy "A", czyli tych największych. Wśród nich są holenderski "Wylde Swan", "Roald Amundsen" zbudowany w 1952 roku dla Narodowej Armii Ludowej byłej NRD, niemiecki szkuner "Grossherzogin Elizabeth" z 1909 roku, debiutujący w Szczecinie ekwadorski "Guayas" oraz polskie jednostki: "Kapitan Głowacki", ORP "Iskra", "Dar Młodzieży", "Pogoria" i "Fryderyk Chopin".

Zwiedzanie statków to największa atrakcja, ale TSR to także wiele innych propozycji. Między innymi jarmark pod żaglami, rejsy po Odrze, food port i festiwal foodtrucków, strefa dziecięca.

Jedną z czołowych atrakcji będzie bez wątpienia parada załóg. Rozpocznie się w sobotę o g. 15 na ulicy Jana z Kolna - dotrze do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec.

Zaplanowano wiele koncertów, a ten największy w niedzielę o g. 18. Zagrają Ikarus Feel, Mery Spolsky, Smolik / Kev Fox oraz Krzysztof Zalewski.

Na czas żeglarskiego święta brzegi Odry zostały połączone mostami pontonowymi, które same w sobie stanowią turystyczną atrakcją. Dla usprawnienia komunikacji i przepustowości ruch na mostach odbywa się jednokierunkowo. Północny prowadzi na Łasztownię, południowy w druga stronę. Mosty będą działać do niedzieli 4 sierpnia do godzin wieczornych. W poniedziałek rano rozpocznie się demontaż. Do ich obsługi mostów wyznaczonych zostało ponad 40 żołnierzy.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będzie 50 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W całym Szczecinie będzie pracowało 200 ratowników. Policja zostanie wzmocniona funkcjonariuszami Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Tradycją się stało, że podczas finałów TTSR prezydent Szczecina wspina się na maszt jednego z żaglowców. W trakcie ostatnich, w 2017 roku, zdobył żaglowiec "Shabab Oman II". Na pytanie, czy w ten weekend Piotr Krzystek powtórzy swój wyczyn, Łukasz Kolas, rzecznik prezydenta, informuje: "Jest to możliwe, ale jeszcze niepotwierdzone".

Kto do nas przyjedzie? Z raportu współtworzonego przez prof. Dariusza Zarzeckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego wynika, że podczas finału regat w 2017 roku wśród turystów polskich przeważali mieszkańcy Wielkopolski – 23 proc., Mazowsza – 14 proc., woj. lubuskiego – 12 proc., a wśród turystów zagranicznych: Niemcy – 39 proc., mieszkańcy Wielkiej Brytanii – 12 proc., Norwegii – 7 proc.

Na turystów czeka ponad 3 tys. miejsc noclegowych w hotelowych trzygwiazdkowych i czterogwiazdkowych. Do tego apartamenty. Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej przekazała, że najczęściej wybieraną opcją jest wizyta jednodniowa, bez noclegu.

Historia europejskich zlotów żaglowców sięga 1938 roku, gdy taką nieoficjalną imprezę zorganizowano w Sztokholmie. Co ciekawe, uczestniczył w niej polski "Dar Młodzieży". Sprawy nabrały przyspieszenia w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jak piszą Andrzej Szleminski i Paweł Morzycki na portalu pogoria.pl: "Bernard Morgan, londyński prawnik, zaproponował zorganizowanie regat żaglowców szkolnych. Uważał on, że na skutek wysokich kosztów utrzymania tych jednostek, których zresztą w tym trudnym powojennym okresie prawie nie budowano, mogą one wkrótce zniknąć z mórz i oceanów w ogóle. Regaty takie mogłyby być więc niepowtarzalną wprost okazją do zgromadzenia na jednym akwenie wielu dużych żaglowców. Pomysł swój Morgan przedstawił brytyjskiej admiralicji, która go nie tylko poparła, ale i uzyskała wysoki patronat samego Księcia Edynburga, małżonka Królowej Anglii. Przygotowania do tych historycznych regat ruszyły pełną parą i trwały dwa lata. Odbyły się one w 1956 roku na trasie Torbay (Anglia) – Lizbona (Portugalia). Wzięło w nich udział 21 żaglowców".

Regaty okazały się wielkim międzynarodowym sukcesem. Żaglowce wzbudziły ogromne zainteresowanie. Uznano, że tę imprezę trzeba kontynuować, a komitet organizacyjny przekształcono w komitet stały.

Do tej pory Szczecin organizował The Tall Ships Races trzy razy. Po raz pierwszy w roku 2007. Potem w 2013 i w 2017. ©℗

Alan Sasinowski

Zobacz program i mapkę The Tall Ships Races Szczecin 2024 (pdf)