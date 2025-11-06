Czas pomyśleć o prezentach!

Seniorzy znowu przeżyją niezapomniane święta. Rusza trzecia edycja akcji „Zostań Świętym Mikołajem dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”. Każdy chętny może przygotować świąteczną paczkę wybranemu mieszkańcowi DPS.

Pomysłodawczynią corocznej akcji jest radna miejska Zuzanna Jeleniewska.

– To inicjatywa, która od kilku lat łączy ludzi o wielkich sercach – osoby prywatne, firmy, szkoły i instytucje – w jednym, pięknym celu – aby sprawić seniorom radość i przypomnieć im, że wciąż są ważni i kochani – podkreśla. – Mieszkańcy Domu Kombatanta już zaczęli pisać swoje listy do świętego Mikołaja, w których dzielą się małymi, ale bardzo poruszającymi marzeniami. Każdy, kto zechce wziąć udział w akcji, będzie mógł wybrać jeden z listów i spełnić świąteczne życzenie seniora.

Akcja polega na tym, że ponad dwustu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej pisze listy do Mikołaja z prośbą o wybrane prezenty. Następnie Zuzanna Jeleniewska zbiera je i publikuje na swoim profilu na Facebooku. Osoby, które chcą kupić prezenty wybranemu autorowi listu, wpisują w komentarzu jego imię i numer listu.

Zuzanna Jeleniewska zbierze listy już w piątek, 7 listopada. Pierwszą turę opublikuje w przyszłym tygodniu – w poniedziałek.

W poprzednich latach wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a odzew darczyńców był ogromny i bardzo entuzjastyczny.

– W zeszłym roku przychodziły paczki z całej Polski, jedna z firm kupiła nawet telewizor do DPS, ludzie robili podwójne paczki z prezentami – opowiada Zuzanna Jeleniewska.

Wręczenie paczek odbędzie się przed świętami, 19 grudnia. Będzie obecny święty Mikołaj, który przekaże prezenty mieszkańcom domu. Wydarzenie ma zawsze bardzo radosny charakter. Nie brakuje sentymentalnych momentów, zwłaszcza kiedy czyta się listy od seniorów. Często proszą o podstawowe, najbardziej potrzebne rzeczy, ale zdarzają się szczególne życzenia.

– Listy są naprawdę wzruszające. Jeden pan chciał na przykład być razem ze swoją zmarłą żoną. Otrzymał od darczyńców bardzo dużo prezentów – opowiada Zuzanna Jeleniewska. ©℗

