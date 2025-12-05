Czas na świąteczna przejażdżkę. Perełka i rozświelony Swing

Za sterami Perełki w stroju Mikołaja stanie motorniczy Roman Mirek, miłośnik historii miasta i szczecińskich tramwajów. Fot. Tramwaje Szczecińskie

Świąteczne tramwaje znów rozświetlą zimowe wieczory na ulicach Szczecina. Zabytkowa „Perełka” wozić będzie pasażerów w grudniu trzykrotnie, a świąteczna siódemka codziennie od 6 grudnia do 6 stycznia.

„Perełka”, czyli ubrany w czapkę św. Mikołaja i światełka zabytkowy czerwony wagon N 167H będzie wozić pasażerów 6, 12 i 19 grudnia. Za jej sterami w stroju Mikołaja stanie znany szczeciński motorniczy Roman Mirek, miłośnik historii miasta i szczecińskich tramwajów. Popularna „enka” odjeżdżać będzie z pętli Potulickiej co godzinę o: 16, 17, 18 i 19. Przystanki: Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – pl. Kościuszki – pl. Szarych Szeregów – pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Potulicka. Postój na pętli ok. 15 minut. Przejazd „Perełką” jest bezpłatny.

6 grudnia na trasie linii nr 7 pojawi się także rozświetlony świątecznymi iluminacjami liniowy Swing. Ten tramwaj będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy i aktualnym taryfikatorem (czyli nie za darmo) codziennie aż do Trzech Króli.

Ramowy rozkład jazdy Świątecznej Siódemki: w dni powszednie na linii 7/10: start Głębokie – 15.35, zjazd do Zajezdni Pogodno – 20.58. W soboty na linii 7/3: start Osiedle Zawadzkiego – 15.36, zjazd do Zajezdni Pogodno – 20.51. W niedzielę na linii 7/1: start Osiedle Zawadzkiego – 16.09, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23.

