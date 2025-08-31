Od poniedziałku "czwórką" przez al. Powstańców Wielkopolskich

Fot. Tramwaje Szczecińskie

W niedzielę po południu odbył się udany przejazd próbny nowym torowiskiem w alei Powstańców Wielkopolskich. Od poniedziałku (1 września) tramwaje linii nr 4 będą dojeżdżać do ul. Milczańskiej.

- Pasażerski ruch tramwajowy zostanie wznowiony w poniedziałek na odcinku od pl. Szyrockiego do ul. Milczańskiej. Zgodnie z rozkładem jazdy pierwszy tramwaj wjedzie na pl. Szyrockiego od strony al. Piastów o godz. 4:48. - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Nowe torowisko między pl. Szyrockiego a Milczańską ma jeden kilometr długości.

- W ramach czasowej organizacji ruchu funkcjonować będą trzy przystanki tramwajowe: Pl. Szyrockiego, Starkiewicza oraz końcowy Szpitalna przy ul. Milczańskiej - dodaje Wojciech Jachim.

Częstotliwość kurowania linii 4 od 1 września:

- w dni powszednie do godz. 20 co 9 minut, po godz. 20 co 10 minut

- w soboty od 9 do 18 co 9 minut, w pozostałym okresie co 10 minut

- w niedziele i święta co 10 minut.

Z tą samą częstotliwością kursować będą autobusy linii zastępczej 811 na trasie Dobrzyńska - pl. Kościuszki.

- Na odcinku pl. Szyrockiego – ul. Milczańska nadal obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów za wyjątkiem pojazdów budowy, dojazdu do posesji oraz służb komunalnych - informuje Wojciech Jachim.

Inwestycja pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli” rozpoczęła się w lipcu 2024 roku. Głównym wykonawcą jest krakowska firma ZUE. Rolę inwestora zastępczego w imieniu Gminy Szczecin pełni spółka Tramwaje Szczecińskie.

Ł.T