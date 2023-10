Ćwierć miliarda na drogę. Ostatni etap Trasy Północnej

Kolejna ważna inwestycja drogowa ma szansę na realizację. Jest o tyle ważna, że choć powstanie na terenie Szczecina, czekają na nią także mieszkańcy Polic. Mowa o będącym od lat jedynie w planach ostatnim odcinku Trasy Północnej.

- Ważna wiadomość z ostatniej chwili. Otrzymaliśmy prawie 250 milionów złotych z rządowego programu na budowę III etapu Trasy Północnej - poinformował na Facebooku w środę po południu Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Mamy do 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu. M.in. o tej sprawie rozmawialiśmy ostatnio z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim. Umówiliśmy się na pewne kwestie. Dziś są efekty. Dziękuję za wsparcie.

W pierwszym etapie powstało przedłużenie ul. Ks. Warcisława do skrzyżowania z ul. Bocianią. W kolejnym ul. Królewskiego od Bocianiej do Łącznej. Tam trasa kończy się w polu, możliwy jest dojazd przebudowaną ul. Hożą do wąskiego gardła w kierunku północnych dzielnic Szczecina i Polic, jaką są ul. Bogumińska, Pokoju i Szosa Polska. Trzeci etap zakłada ich ominięcie i poprowadzenie Trasy Północnej prosto, w okolice ul. Ostoi-Zagórskiego, Szosy Polskiej i Polickiej. Ma to być droga dwujezdniowa o długości ok. 3,6 km z dopuszczalną prędkością 70 km na godz., dziesięciometrowym pasem rozdziału pomiędzy jezdniami. Powstaną także chodniki i ścieżka rowerowa. Dokumentacja jest gotowa od 2015 r. ©℗

ToT