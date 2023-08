Obwodnica Przecławia i Warzymic otwarta [GALERIA]

Ostatniego dnia sierpnia obwodnica Przecławia i Warzymic została oficjalnie oddana do użytku. Fot. Dariusz GORAJSKI

Ponad pół roku przed zakładanym terminem wykonano obwodnicę Przecławia i Warzymic w ciągu drogi DK13. Inwestor, szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w czwartek (31 sierpnia) oficjalnie oddał nową drogę do użytku. Pierwsze pojazdy pojechały nią przed godz. 13. Wykonawcą była firma Budimex SA, a wartość kontraktu to ok. 80 mln zł brutto.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Przecławia i Warzymic, bo nowa obwodnica wyprowadza ruch tranzytowy z tych miejscowości. Kierowcom łatwiej będzie dojechać ze Szczecina w kierunku autostrady A6. Do tej pory w Przecławiu i Warzymicach codziennie tworzyły się korki, ponieważ jest to zarówno trasa w kierunku autostrady, jak i droga prowadząca do wielu osiedli mieszkaniowych. Znajduje się tam wiele skrzyżowań i przejść dla pieszych, w przeszłości dochodziło w tym rejonie do wypadków śmiertelnych. Obecnie ruch tranzytowy zostanie oddzielony od lokalnego. Komunikację ułatwią też prowadzące do węzła Przecław drogi wybudowane przez Gminę Kołbaskowo.

– Ta obwodnica była w pewnym momencie zagrożona – mówił tuż przed otwarciem drogi poseł PiS Artur Szałabawka. – Bardzo silna wola polityczna, determinacja pracowników GDDKiA, ale też wykonawcy, którzy stanęli na wysokości zadania, sprawiły, że to, na co czekali mieszkańcy Przecławia i Warzymic wiele lat, stało się. Mamy I etap zakończony, teraz ruch będzie rozłożony na dwie drogi: jedną dojazdową do Przecławia, a drugą dla samochodów ciężkich tutaj.

Wspomniał, że nawet prezydent Szczecina dziękował za wybudowanie tej obwodnicy. Zaapelował do niego, żeby teraz od ronda Hakena do ronda Uniwersyteckiego została zmieniona sygnalizacja świetlna, by kierowcy, którzy z nowej drogi będą wjeżdżali do Szczecina, nie tworzyli korków.

– To jest pierwszy nowy wjazd do naszego miasta od 50 lat – dodał poseł Szałabawka. – Przed nami II etap, nowy węzeł, obwodnica Kołbaskowa, która będzie całkowicie nowym wjazdem do Szczecina i początkiem Zachodniej Obwodnicy Szczecina, na którą czekają mieszkańcy całego województwa.

Jak podkreślił, PiS jest gwarantem, że te drogi powstaną.

– Już dawno pobiliśmy naszych poprzedników, zarówno w kilometrach budowanych dróg szybkiego ruchu oraz tych w małych miejscowościach, jak też w ilości nakładów, które zostały na te drogi przeznaczone – powiedział poseł PiS Leszek Dobrzyński.

Obwodnica jest dwujezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Ma długość 4,2 km. Rozpoczyna się od ronda Hakena w Szczecinie, a kończy na włączeniu w obecną DK13 na południe od Przecławia. Zgodnie z kontraktem, miała być gotowa w marcu 2024 roku.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 1.9.2023 r.

Elżbieta KUBOWSKA