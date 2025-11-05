Pierwszy urzędomat stanął w Szczecinie. Formalności będą szybsze i łatwiejsze

Pierwszy w Szczecinie urzędomat stanął przy magistracie. Mieszkańcy będą mogli z niego skorzystać już za kilka tygodni. Fot. Sylwia DUDEK

Szczecin ma swój pierwszy automat do załatwiania spraw urzędowych. Tak zwany urzędomat pojawił się na przy Urzędzie Miasta, a dokładnie przy ul. Felczaka (naprzeciwko Urzędu Skarbowego).

Urzędomat to efekt projektu realizowanego w ramach szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego pomysłodawcą jest miejski aktywista Damian Dobrucki. Nowością pochwalił się również na swoim facebooku prezydent Piotr Krzystek.

Urządzenie wyposażone jest w 93 skrytki, które niebawem posłużą mieszkańcom do odbioru dokumentów wydawanych przez urząd. Na początku z nowego rozwiązania będzie można skorzystać przy odbiorze dowodu rejestracyjnego pojazdu (w prostych przypadkach, gdy nie ma konieczności zwrotu dotychczasowego dokumentu). W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu usług.

- Zasada działania urządzenia jest prosta i dobrze znana z popularnych automatów paczkowych - wyjaśnia Dariusz Sadowski z biura prasowego Urzędu Miasta. - Po umieszczeniu dokumentu w skrytce, interesant otrzyma wiadomość SMS z kodem dostępu na numer telefonu wskazany we wniosku. Aby odebrać dokument, wystarczy wpisać w panelu urządzenia numer telefonu i kod, po czym skrytka otworzy się automatycznie. Odbiór będzie możliwy przez całą dobę, w ciągu 48 godzin od momentu umieszczenia przesyłki.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 160 tys. zł. Zanim urządzenie zacznie działać, konieczne jest jeszcze zakończenie prac technologicznych i przyłączeniowych wewnątrz budynku magistratu. Pierwsi mieszkańcy będą mogli z niego skorzystać już za kilka tygodni.

(aj)

