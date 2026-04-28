Coraz bliżej remontu drogi Stobno-Będargowo. Cztery firmy gotowe remontować

Data publikacji: 28 kwietnia 2026 r. 07:02
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2026 r. 07:02
Coraz bliżej remontu drogi Stobno-Będargowo. Cztery firmy gotowe remontować
 

Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na przebudowę i rozbudowę drogi na odcinku Stobno-Będargowo. To odcinek drogi powiatowej nr 3920Z. Trwa ich analiza i weryfikacja.

Przetarg dotyczy pierwszego etapu modernizacji drogi na terenie gminy Kołbaskowo. Prace obejmą blisko kilometrowy odcinek – od przejazdu kolejowego w Stobnie, gdzie zakończyła się ubiegłoroczna inwestycja, do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku stacji kolejowej.

Zakres robót przewiduje m.in. całkowitą wymianę nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę rowów i przepustów oraz wykonanie poboczy i zjazdów. Kluczowe znaczenie ma poprawa odwodnienia, co ma przełożyć się na trwałość drogi i bezpieczeństwo użytkowników.

Najniższą cenę za wykonanie tych prac zaproponowała spółka PORR S.A. – 2 884 164 zł. Kolejne oferty złożyły Eurovia Polska (3 181 012 zł), Strabag Sp. z o.o. (3 801 174 zł) oraz Henryk Mazur (4 238 282 zł). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 72-miesięczny okres gwarancji.

Droga od lat jest w złym stanie technicznym, a obsługuje tereny inwestycyjne oraz przyszły węzeł Będargowo przy trasie S6.

Na inwestycję tę Starostwo Powiatowe w Policach pozyskało pełne finansowanie ze środków zewnętrznych. Jeśli procedura przetargowa zakończy się bez przeszkód, roboty powinny zakończyć się pod koniec 2026 roku.

(sag)

