Rajkowo i Będargowo połączone nową drogą. Zyskają mieszkańcy i przedsiębiorcy

Foto: UG Kołbaskowo

Otwarto nową drogę łączącą Rajkowo i Będargowo w gminie Kołbaskowo. Trasa o długości 2,3 km ma poprawić komunikację w regionie oraz przygotować infrastrukturę pod przyszłe połączenie z Zachodnią Obwodnicą Szczecina.

REKLAMA

Nowa jezdnia została włączona do istniejącej sieci drogowej poprzez ronda w obu miejscowościach. Wzdłuż drogi powstała także ścieżka rowerowa, zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowy odcinek połączył rondo za Będargowem z planowanym węzłem „Będargowo” przyszłej obwodnicy i posiada dwie jezdnie, co umożliwi obsługę większego ruchu w kolejnych latach.

Jak podkreśliła wójt gminy Małgorzata Schwarz, inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy i usprawni codzienny dojazd mieszkańców. W uroczystości uczestniczył także wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek, który poinformował o zabezpieczeniu kolejnych 6,6 mln zł na kontynuację budowy drogi.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Terlan S.A. oraz Stanled sp. z o.o.. Nowa infrastruktura obejmuje jezdnię, ronda, chodniki, ścieżkę rowerową oraz pełne uzbrojenie podziemne, co – jak podkreślają wykonawcy – ma sprzyjać rozwojowi lokalnego biznesu i nowych inwestycji w okolicach Szczecina.

Koszt budowy wyniósł około 18 mln zł. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy oraz środków rządowego programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

REKLAMA