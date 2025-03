Co z obiecaną szkołą i parkiem na Gumieńcach?

Teren, na którym ma powstać szkoła przy ul. Cukrowej na razie niszczeje. Prezydent Szczecina obiecał podczas kampanii budowę obiektu oraz parku. Fot. Czytelnik

Mieszkańcy ulicy Cukrowej nie mogą doczekać się szkoły i parku, o które aktywnie zabiegali. W trakcie swojej kampanii wyborczej Piotr Krzystek mówił o tym, jak ważna jest rozbudowa infrastruktury w tamtym rejonie miasta. Rok temu przygotowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gumieńce – ul. Cukrowa, w którym uwzględniono teren pod zabudowę szkoły i parku, ale konkretnych terminów i decyzji jeszcze nie ma.

– Minął już rok od kiedy prezydent Krzystek podczas kampanii wyborczej obiecał mieszkańcom szkołę na Gumieńcach. Niestety wygląda na to, że nic w tej sprawie się nie wydarzyło, a teren wygląda na opuszczony – zauważa nasz Czytelnik.

Dowodem na potwierdzenie tych uwag są zdjęcia, na których widać zarośnięty, niezagospodarowany teren i walające się po nim śmieci. Nie ma śladu jakiejkolwiek inwestycji.

Przed wyborami Piotr Krzystek zapowiedział, że na ul. Cukrowej, w okolicy stacji Szczecin-Gumieńce, ma powstać szkoła podstawowa. Apelowała o nią Rada Osiedla, a mieszkańcy z kolei zadbali o zainteresowanie magistratu tematem parku.

Na razie Urząd Miasta może pochwalić się sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – ul. Cukrowa”. Niestety, nie ma jeszcze konkretów jeśli chodzi o termin rozpoczęcia prac.

– Ważny krok do tych inwestycji został zrobiony poprzez uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zabezpiecza miejsce zarówno pod szkołę jak i park. Pan prezydent to zapowiadał i to się wydarzyło – informuje Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy prezydenta Szczecina. – Cały proces (tj. projektowanie i budowa) na pewno będzie rozłożony na lata, a sama realizacja inwestycji uzależniona jest od znalezienia i zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta. Tylko w przypadku szkoły, mowa przynajmniej o kilkudziesięciu milionach złotych. Tak dużych wolnych środków obecnie w budżecie nie ma, co nie jest tajemnicą, bo wielokrotnie budżet miasta jest omawiamy na sesjach Rady Miasta. Dlatego tak bardzo wyczekiwane są zmiany w sposobie finansowania samorządów, o czym też już wiele razy mówiliśmy. ©℗

(aj)