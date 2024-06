Nerwowość i zakazane gramy. Policja tropi narkotykowych dealerów

Kto, wbrew przepisom ustawy o zapobieganiu narkomanii, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Za posiadanie ich w znacznej ilości odpowiedzialność jest większa - od roku do lat 10 więzienia. Natomiast w wypadku tzw. mniejszej wagi, „sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Policjantom mówił, że na parkingu czeka tylko na kolegę. Okazało się jednak, że ma przy sobie narkotyki. Nie tylko on jeden - za posiadanie środków odurzających - został minionej doby zatrzymany przez szczecińską policję. Pierwszy z mężczyzn przykuł uwagę funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczego KMP na jednym z parkingów w centrum Szczecina. Nerwowością. Oni go legitymowali, a on snuł opowieść...

Komentarze

Python 2024-06-13 16:34:38 Może poszukajcie przy Klemensa ?

carter 2024-06-13 14:25:56 @Adam: Masz rację. Zaczyna się od trawki a kończy na marihuanie.

@abc 2024-06-12 20:56:58 Ty jesteś jakiś nienormalny? I co jeszcze może kamienowanie i biczowanie? Zanim znów zaproponujesz idiotyzmy rodem z krajów totalitarnych, zapoznaj się najpierw ze statystykami, które zupełnie przeczą twoim nadętym tezom. Wysokie kary wcale nikogo nie zniechęcają, wręcz przeciwnie. A do tego są bardzo kosztowne dla społeczeństwa. Natomiast reżimy chętnie takie prawo wykorzystują do własnych celów politycznych. Wystarczy komuś coś podrzucić i już przeciwnik polityczny z głowy. Tego chcesz u nas?

Zielone ogrody 2024-06-12 20:55:43 A może by tak poszukać przy ul. Wielkopolskiej ?

abc 2024-06-12 19:40:13 wprowadzic w końcu w kwestii narkotyków prawo azjatyckie - no może bez kary śmierci bo tego UE zabrania - ale narkotyki na wlasny uzytek minimum 5 lat OBOWIAZKOWEGO wiezenie , proba sprzedazy małych ilosci absolutne 10 czy 20 lat a udowdniony handel duzymi ilosciami = DOZYWOCIE ABSOLUTNE i koniec. I problem sam sie rozwiaze - ćpuny aby zacpac pojada sobie na tydzien czy dwa do Holandii czy Berlina a w POlsce nie bedzie problemu!

@Adam 2024-06-12 17:24:05 Akurat w temacie idiotów, to ty nie powinieneś się wypowiadać, idioto któremu zacięło się jedno zdanie, którego nawet nie rozumie. Najpierw byś musiał pojąć w swoim ograniczeniu co znaczą te słowa, a potem zabierać głos. Ale wiem ze cię to przerasta i potrafisz tylko jak katarynka powtarzać róbta co chceta.

Wolność? A po co? 2024-06-12 17:06:46 Bo Polak ma we własnym kraju prawo zażywać tylko to, co mu władzunia pozwoli. Jak władzunia, wbrew logice, nauce, wierze i doświadczeniom innych państw, twierdzi ze roślina którą dał nam Bóg(albo matka natura, w wersji dla ateistów) jest nielegalna, to posłuszny Polak ma się dostosować i nie zadawać pytań. To nic że kilkadziesiąt km na zachód mógłby legalnie do 100g posiadać, w Polsce dostanie 10 lat. A za pobicie ze skutkiem śmiertelnym max 3 lata, czyli lepiej bić i zabić, niż palić trawę

Adam 2024-06-12 16:57:18 Trzeba być idiotą by zachęcać do narkotyków. Nie ma miękkich narkotyków, każdy jest zagrożeniem. W Afganistanie tubylcy dawali radzieckim wyzwolicielom i miękkie i twarde a potem skończyli wszyscy na twardych. Nie ma zgody na robtacochceta i ćpajta jak chceta. Zapłaci i tak za to całe społeczeńśtwo

Kto chce 2024-06-12 15:58:27 Kto chce legalnie marihuane to wystarczy tylko przekroczyc granice do Niemiec oder 18. roku zycia legalnie