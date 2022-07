Co się dzieje? Weekend w regionie (29-31 lipca)

Przeciąganie liny

Pobierowo. W piątek o g. 17 na ul. Grunwaldzkiej (przy zejściu na plażę przy ul. Jana z Kolna} odbędą się dziewiętnaste mistrzostwa w przeciąganiu liny nocą.

Gwiazdą imprezy będzie czołowy polski strongmen Sławomir Toczek, który zaprezentuje swoje popisowe numery, jak chociażby kultowy spacer buszmena, czyli przenoszenie w ważącym 200 kg stalowym nosidełku czterech kobiet. Będą także liczne konkursy dla wczasowiczów, którzy będą mogli popisać się swoją tężyzną fizyczną, a na koniec wystąpią pięcioosobowe zespoły, które będą rywalizowały w konkursie przeciągania liny. Jak zawsze imprezę będzie prowadził Irek Bieleninik.

Organizatorem zawodów jest gmina Rewal, rada sołecka, OSP Pobierowo i stowarzyszenie „Pobierowo jest OK”.

Odkrywamy skarby na plaży

Pobierowo. W sobotę o g. 11 na plaży w Pobierowie (zejście od ul. Jana z Kolna) rada sołecka tej miejscowości wspólnie ze stowarzyszeniem „Pobierowo jest OK” zapraszają wszystkich chętnych na poszukiwanie zakopanych w piasku skarbów. Do wygrania będą liczne nagrody ufundowane przez sponsorów, a imprezę poprowadzi Ireneusz Bieleninik, więc zabawa będzie przednia.

Kino Letnie na Wyspie

Świnoujście. W dniach 30-31 lipca przy altanie koncertowej w parku Zdrojowym odbędą się pierwsze seanse kina plenerowego w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2022 „Kino Letnie na Wyspie”.

Projekt przewiduje sześć plenerowych projekcji filmowych połączonych z piknikiem rodzinnym, od godziny 19. Początek seansów filmowych o g. 20.45.

Organizator zapewnia leżaki i inne miejsca siedzące oraz stanowisko gastronomiczne z napojami i popcornem. W sobotę 30 lipca zobaczymy: Czym chata bogata! (tytuł oryginalny: A bras ouverts, 2017 r. Francja/ Belgia), a w niedzielę 31 lipca: Oto my (tytuł oryginalny: Here we are, 2020 r., Włochy/Izrael).

Święto kaszy

Trzebiatów. W sobotę o godz.16,30 przed Basztą Kaszaną w Trzebiatowie zacznie się kolejne Święto Kaszy od inscenizacji „Jak miska kaszy uratowała Trzebiatów”. Potem ulicami miasta przejdzie korowód ze słoniem, który jest symbolem miasta. Przemaszeruje on do ogrodów pałacowych, gdzie rozpocznie się święto, którego głównym punktem będzie poczęstunek kaszą, którą jak zawsze będzie serwował burmistrz Józef Domański.

Na początek imprezy wystąpi zespół „Trzebiatowiacy”, potem folklorystyczny zespół „Aramis”, „Kex” i DJ Fokus.

Na terenach pałacowych odbędą się pokazy średniowiecznych wojów, pokazy walk, jarmark rękodzieła i wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska, której występ odbędzie się o godz. 21.30.

Przez dwa dni (sobota i niedziela) na terenie ogrodów pałacowych będzie odbywał się festiwal smaków Food Trucków i jarmark rękodzieła. Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny.

MK

Martin Schmeding i Olisipo

Kamień Pomorski. W piątek (29 bm.) o g. 19 w zabytkowej kamieńskiej katedrze odbędzie się kolejna uczta muzyczna w ramach 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Swój kunszt muzyczny zaprezentują – niemiecki wirtuoz organów Martin Schmeding oraz portugalska grupa wokalna „Olisipo”, którą tworzą: Elsa Cortez – sopran, Maria Luísa Tavares – mezzosopran, Lucinda Gerhardt – mezzosopran, Carlos Monteiro – tenor i Armando Possante – baryton i dyrygent.

Siatkówka i tenis na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. Tym razem w sobotę w Pustkowie zamiast turnieju trójek, odbędzie się 31. edycja o Puchar Wójta Gminy Rewal w siatkówce plażowej (dwójki open), a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

(kw)

Dixie Rajd Old Mobile

Szczecinek, Barwice. W sobotę (30 lipca) Szczecinek i Barwice rozbrzmiewać będą orleańskim jazzem. Wszystko to dzięki pomysłowi szczecineckich jazzmanów, którzy wymyślili koncert jazzu tradycyjnego w scenerii starych samochodów. Impreza rozpoczyna się w Szczecinku około godz. 11 na deptaku. Stamtąd stare samochody, a ma być ich około 30, przy dźwiękach jazzu tradycyjnego w wykonaniu kapeli Dixie Band, pojadą ulicami miasta do parku, gdzie nastąpi prezentacja pojazdów. Spodziewany jest udział unikatowych pojazdów, często jedynych egzemplarzy w Europie. Do takich należy ford T z 1921 roku, czy też czeskie aero z 1931 roku. Takich perełek motoryzacyjnych będzie więcej. Po prezentacji pojazdy pojadą do Barwic, gdzie odbędzie się kolejna prezentacja pojazdów i koncert zespołu Dixie Band. W niedzielę przed południem auta ponownie pojawią się w Szczecinku w okolicach muszli koncertowej, gdzie nastąpi wręczenie nagród i zakończenie imprezy.

(bar)