Co robić w przypadku zagrożenia?

Adam Rudawski prezentował jak spakować plecak ewakuacyjny. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W województwie trwa cykl spotkań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i przygotowania na sytuacje kryzysowe. Taka lekcja obywatelska odbyła się 12 marca w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

Uczestnicy czwartkowej lekcji mogli się dowiedzieć między innymi, jak prawidłowo przygotować plecak ewakuacyjny, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, czym jest system RSO i w jaki sposób z niego korzystać. Poruszono także kwestie związane z ustawą o ochronie ludności i ochronie cywilnej, a także przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do sytuacji kryzysowych swoich rodzin oraz ewakuacji i zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Lekcję bezpieczeństwa dla mieszkańców poprowadził wojewoda zachodniopomorski. Podkreślał, że przygotowanie społeczeństwa na różne możliwe scenariusze kryzysowe, jest kluczowe. Mówił o systemach ostrzegania i alertach informujących mieszkańców o niebezpieczeństwie, o konieczności weryfikacji informacji.

– Z doświadczeń kolegów i koleżanek z Ukrainy wiemy, że ludzie w panice nie rozróżniają sygnałów alarmowych – mówił Adam Rudawski, wojewoda. – Nie słychać od razu, czy to jest sygnał krótki, długi czy przerywany. W Polsce ustalono, że będą tylko dwa sygnały; 3-minutowy ciągły i 3-minutowy modulacyjny. Jeżeli kiedykolwiek usłyszycie 3-minutowy dźwięk modulowany, to musicie wiedzieć, że następną waszą czynnością musi być wzięcie telefonu i sprawdzenie, czy nie ma smsa RCB, by sprawdzić, co się dzieje. Może być powódź, pożar, nawałnica, czy będzie brzydka pogoda czy też lecą w naszym kierunku drony. Jeśli jest opcja ostatnia, to musimy wiedzieć, że trzeba iść do najbliższego miejsca ukrycia.

Wojewoda wyjaśniał, jak należy przygotować się do ewentualnej ewakuacji z miejsca zamieszkania do schronów lub innych miejsc ukrycia. Zachęcał do zainstalowania w telefonach aplikacji „Gdzie się ukryć”, która wskazuje najbliższe schrony, piwnice i miejsca doraźnego schronienia.

– W całej Polsce do aplikacji zostały wrzucone informacje o 80 tysiącach miejsc schronienia – mówiła na spotkaniu z wojewodą bryg. Sylwia Formela, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. – W Zachodniopomorskiem jest wyznaczonych takich miejsc 5 tysięcy, a w powiecie 226. Katalog nie jest jednak zamknięty. Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana, także o zgłoszenia mieszkańców. Są też w niej zakładki z „Poradnikiem bezpieczeństwa” oraz „Uwagi”, gdzie można znaleźć także alerty pogodowe.

Jednym z najważniejszych elementów spotkania był pokaz przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Wojewoda zaprezentował, jakie podstawowe rzeczy powinny się w nim znaleźć, aby w razie nagłej potrzeby móc szybko opuścić dom i zapewnić sobie bezpieczeństwo. To m.in. woda, tabletki do jej uzdatniania, racje żywnościowe, sztućce, latarka, powerbank, dokumenty, gotówka, artykuły kosmetyczne, w tym mokre chusteczki, zatyczki do uszu, kompas, gwizdek, sznurek, zapałki, trytytki, śpiwór, koce termiczne, apteczka z lekami i opatrunkami, radio, baterie i papierowy GPS, czyli mapa.

W drugiej części spotkania bryg. Sylwia Formela, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, przedstawiła działanie aplikacji „Gdzie się ukryć”. Dzięki niej mieszkańcy mogą sprawdzić, gdzie znajdują się najbliższe miejsca schronienia w sytuacji zagrożenia.

Podobna lekcja bezpieczeństwa odbyła się 12 marca także w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, gdzie wojewoda spotkał się z uczniami.

Z mieszkańcami całego regionu spotykać się będą do połowy czerwca wojewodowie: Adam Rudawski, Bartosz Brożyński i Dawid Krystek, wicewojewodowie zachodniopomorscy.

Cykl lekcji bezpieczeństwa będzie kontynuowany w kolejnych powiatach województwa zachodniopomorskiego. Spotkania mają potrwać do połowy czerwca. Ich celem jest przygotowanie zarówno młodzieży, jak i dorosłych do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. ©℗

(w)

