Co dalej z Buddą? W Szczecinie toczy się sprawa głośna na całą Polskę

A mecenas Mickiewicz to gdzie? Drogi z Warszawy do Szczecina zapomniał?

Gdyby był objęty doktrynq to by nie miał kłopotów jak koperta nie ma kłopotów. Komuś przeszkadzał a może za bardzo pomagał powodzianom?

Jeżeli zostałby wypuszczony, to jaki sens miało tak spektakularne zatrzymanie oraz podkreślanie skali procederu w dziesiątkach milionach złotych, dziesiątkach ekskluzywnych samochodów, czy jego planowanego wyjazdu poza granice kraju?

Areszt Konieczny !!!

Prokurator wnosi o areszt i uzasadnia to obawą matactwa czy obawą ucieczki. To są brednie. Prokuratorowi chodzi o podkręcenie swojej punktacji. Lepiej to w papierach wygląda a i premia jest większa.