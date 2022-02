Cmentarz Centralny w Szczecinie otwarty od piątku

Rex2

2022-02-03 15:37:49

Po co robić wycinkę starych drzew. Przyjdzie wichura i zrobi to za darmo. A ZUK tylko posprząta, drewno na opał sprzeda i pozamiatane . A nagrobki uszkodzone - no cóż taka jedna nawiedzona blondynka mawiała "TAKI MAMY KLIMAT"