Ciężarówki pod lupą drogówki. Mandaty za wyprzedzanie

Na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzone były policyjne działania na autostradach i drogach ekspresowych z udziałem funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki. Szczególną uwagę zwracali oni na ciężarówki wyprzedzające wbrew przepisom.

Podczas działań policjanci ruchu drogowego skontrolowali 24 pojazdy. Efekt ujawnionych nieprawidłowości to 10 mandatów dla kierowców ciężarówek. Obowiązuje bowiem zakaz wyprzedzania się tego typu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych, które mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz zespołów pojazdów dłuższych niż 7 metrów. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych, a w przypadku recydywy kara może wzrosnąć.

Podczas działań policjanci reagowali też na inne wykroczenia na drogach. Ich szczególną uwagę zwrócił mieszkaniec powiatu polickiego, który pędził z prędkością 229 km/h na autostradzie, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 140 km/h. Okazało się, że mężczyzna jest recydywistą jeśli chodzi o popełnianie tego typu wykroczeń. Nie przyjął mandatu, więc policja skieruje jego sprawę do sądu.

(k)

