Piątek, 21 listopada 2025 r. 
Ciężarówki pod lupą drogówki. Mandaty za wyprzedzanie [FILM]

Data publikacji: 21 listopada 2025 r. 12:31
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2025 r. 12:42
Ciężarówki pod lupą drogówki. Mandaty za wyprzedzanie
Fot. KMP Szczecin  

Na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzone były policyjne działania na autostradach i drogach ekspresowych z udziałem funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki. Szczególną uwagę zwracali oni na ciężarówki wyprzedzające wbrew przepisom.

Podczas działań policjanci ruchu drogowego skontrolowali 24 pojazdy. Efekt ujawnionych nieprawidłowości to  10 mandatów dla kierowców ciężarówek. Obowiązuje bowiem zakaz wyprzedzania się tego typu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych, które mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

 

 

Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz zespołów pojazdów dłuższych niż 7 metrów. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych, a w przypadku recydywy kara może wzrosnąć.

Podczas działań policjanci reagowali też na inne wykroczenia na drogach. Ich szczególną uwagę zwrócił mieszkaniec powiatu polickiego, który pędził z prędkością 229 km/h na autostradzie, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 140 km/h. Okazało się, że mężczyzna jest recydywistą jeśli chodzi o popełnianie tego typu wykroczeń. Nie przyjął mandatu, więc policja skieruje jego sprawę do sądu.

(k)

 

Komentarze

1000zł
2025-11-21 16:47:57
mandatu, bo ktoś musi chwilkę poczekać, aż ciężarówka wyprzedzi inny pojazd. Ciężarówki nie jeżdżą dla przyjemności, tylko wożą ludziom towar. Pozdrowienia dla blondyny i jej szofera z bmw. Oby to wam pierwszym nie dowieźli towaru do Konsumów.
qw
2025-11-21 16:06:07
TIR-y na TOR-y
tylko tyle
2025-11-21 15:40:17
To ile czasu ta akcja trwała że tylko 10 mandatów ? godzinę ? Normalnie to bym im zabrakło bloczka do wypisywania
populizm
2025-11-21 14:59:05
tak właśnie wygląda populizm, ten zakaz jest jego emanacją, Idę o zakład że w sondzie Kuriera TAK wybierają wyborcy POPiS z ich przystawkami, sympatycy przeróżnych geblewiczów i mejz.

