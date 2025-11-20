Czwartek, 20 listopada 2025 r. 
Ciemno w parku Żeromskiego. Robotnicy uszkodzili kabel

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 13:22
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 14:28
To remont tego chodnika w parku Żeromskiego spowodował awarię oświetlenia. Fot. Anna GNIAZDOWSKA  

Od kilku dni w niektórych rejonach parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie nie działają latarnie. Najciemniej jest na polanie i przy Hotelu Park, wzdłuż ulic Starzyńskiego i Matejki. Enea zapowiedziała, że usunie awarię tak szybko, jak to możliwe.

Jak dowiedzieliśmy się od Pauliny Łątki, rzeczniczki Zakładu Usług Komunalnych, awaria oświetlenia została zgłoszona operatorowi Enea.

– Wiemy, że jest ciemno w tym miejscu. To efekt awarii i uszkodzenia kabla podczas prac remontowych alejki przy ulicy Matejki – mówiła nam w środę Elżbieta Darol-Matuszewska, rzecznik prasowa Enea Oświetlenie. – Udało nam się zlokalizować miejsce awarii i jeżeli uszkodzeniu uległ tylko jeden kabel, to oświetlenie w parku powinno działać już dziś. ©℗

ehh
2025-11-20 14:01:50
Robole zostawieni samopas to jest dramat.

