Zwłoki w parku Żeromskiego

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2025 r. 10:41
Dziś rano znaleziono zwłoki mężczyzny w parku Żeromskiego.
Fot. Agata JANKOWSKA
W piątek rano (31 października) w parku Żeromskiego w Szczecinie, nieopodal przystanku tramwajowego przy ulicy Matejki i przejścia dla pieszych, można było zauważyć radiowóz i rozstawiony w zaroślach policyjny namiot. Z informacji przekazanych przez szczecińską policję dowiedzieliśmy się, że znaleziono ciało mężczyzny w średnim wieku.
Kobieta z psem
2025-10-31 13:36:45
Zadzwoniłam na 112 - wiedząc, że będą potrzebne obie służby. Ironizujący pan ratownik z karetki poniżej przeciętnej. Nadal nie wiem czy zakodowali i przekazali policji, że obok na ławce usiadła Pani w kryzysie bezdomności, która może znać denata. Bo przez ich krzyki, żebym odeszła - trudno było się przebić.
2025-10-31 13:07:11
2025-10-31 13:01:25
2025-10-31 12:31:33
2025-10-31 12:29:37
2025-10-31 12:08:10
2025-10-31 11:37:13
2025-10-31 11:24:31
2025-10-31 11:15:59
2025-10-31 11:08:16
