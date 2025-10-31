Zwłoki w parku Żeromskiego

Jak podaje nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, leżącego człowieka zauważyła kobieta, która spacerowała rano z psem. Natychmiast powiadomiła policję. Okazało się, że mężczyzna nie żyje. Obecnie trwają czynności. Policja ustala, co się wydarzyło. Wstępnie wiadomo tylko, że zmarły był prawdopodobnie osobą w kryzysie bezdomności. ©℗

W piątek rano (31 października) w parku Żeromskiego w Szczecinie, nieopodal przystanku tramwajowego przy ulicy Matejki i przejścia dla pieszych, można było zauważyć radiowóz i rozstawiony w zaroślach policyjny namiot. Z informacji przekazanych przez szczecińską policję dowiedzieliśmy się, że znaleziono ciało mężczyzny w średnim wieku.

Kobieta z psem 2025-10-31 13:36:45 Zadzwoniłam na 112 - wiedząc, że będą potrzebne obie służby. Ironizujący pan ratownik z karetki poniżej przeciętnej. Nadal nie wiem czy zakodowali i przekazali policji, że obok na ławce usiadła Pani w kryzysie bezdomności, która może znać denata. Bo przez ich krzyki, żebym odeszła - trudno było się przebić.

