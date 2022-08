"Chwała Ukrainie! Niech żyje Polska!". 31 lat niepodległości Ukrainy i pół roku wojny

Pod hasłem "31 lat niezłomności" w środę (24 sierpnia) na placu Solidarności w Szczecinie odbyła się demonstracja na rzecz pokoju, spokoju i ludzkości oraz przeciwko zbrodniom i okrucieństwu, jakie mają obecnie miejsce w Ukrainie. Przyszli na nią głównie mieszkający w naszym mieście Ukraińcy, ale też Białorusini, Gruzini oraz Polacy. Spotkanie odbyło się w 31 rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę oraz pół roku od napaści Rosji na ten kraj.

Demonstracja była bardzo przejmująca. Wiele osób miało łzy w oczach, kiedy najpierw odśpiewano hymn Ukrainy, a na koniec zabrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego". Podczas obu hymnów odpalono race w kolorach flag - polskiej i ukraińskiej. Minutą ciszy oddano z kolei hołd tym wszystkich, którzy zginęli na wojnie w Ukrainie. Wzruszający był happening, jaki Ukraińcy przedstawili, by pokazać jak bardzo są wdzięczni mieszkańcom Szczecina za pomoc i za to, że mogli tu zamieszkać. Kiedy z głośników rozległ się dźwięk stukotu jadącego pociągu, na placu Solidarności pojawiło się kilko osób z walizkami, na których były wypisane miasta w Ukrainie, z jakich przyjechali uchodźcy, m.in. Odessa, Lwów, Łuck, Chersoń, Mikołajów. Symbolem wsparcia i opieki, jaką Ukraińcy znaleźli w naszym kraju, była polska flaga, którą okryto młodą dziewczynę z wiankiem - w barwach narodowych Ukrainy - na głowie. Uczestnicy spotkania wnosili też okrzyki: "Chwała Ukrainie! Niech żyje Polska!".

- Na zawsze zapamiętamy miłość, ciepło i gościnność waszych serc i domów. Niech żyje Polska! Dziękuję wam Polacy. My nigdy nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiliście - mówiła Katerina Zavizhenets ze Stowarzyszenia Mi-Gracja. - Ostanie sześć miesięcy zmieniły naszą rzeczywistość, nas i nasze życie. Przez te pół roku kilka milionów Ukraińców opuściło swój kraj i pojechało w świat. Teraz wiele osób wraca na Ukrainę, by dalej walczyć. Znam lekarzy, którzy mieszkali od dawna w Szczecinie, mieli tu pracę i stabilizację, a jednak wrócili na Ukrainę, by wspierać i leczyć tych, którzy tego potrzebują. Dziękuję wolontariuszom, którzy nam pomagają, tych, którzy są w wojskach humanitarnym, którzy robią przelewy pieniężne na rzecz Ukrainy, tym, którzy kupują jedzenie i dają je potrzebującym rodzinom ukraińskim. Jesteście wielcy! Dzięki wam nasza armia ma drony, noktowizory, kuloodporne kamizelki i buty.

O wsparciu walczącej Ukrainy mówili także obecni na placu Solidarności Białorusini.

- Każdy wolny Białorusin jest z wami. Boli nas, że nasza ziemia jest wykorzystywana do tego, by zadawać wam cios - mówiła młoda Białorusinka mieszkająca w Polsce. - Od Ukrainy zależy los całego świata. Od wygranej Ukrainy zależy też to, czy prawdziwi Białorusini będą mogli wrócić do swojego kraju i przytulić bliskich. Ukraino, gratuluję ci odwagi, jesteśmy z tobą!

Na demonstracji wypowiadał się przedstawiciel społeczności gruzińskiej.

- Losy Ukrainy i Gruzji, w stosunkach z Moskwą, są podobne. Czternaście lat temu Rosja zaatakowała Gruzję, teraz atakuje was. Gruzini są zdecydowanie po waszej stronie - zaznaczył Gruzin mieszkający w Szczecinie.

Podczas spotkania zbierane były środki na drony dla sił zbrojnych Ukrainy. Po demonstracji na placu Solidarności, uczestnicy przeszli na Wały Chrobrego, gdzie zrobiono wspólne zdjęcie.

