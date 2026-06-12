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Chopin, festyn i powitanie lata. W parku zabawa

Data publikacji: 12 czerwca 2026 r. 17:12
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2026 r. 17:37
Chopin, festyn i powitanie lata. W parku zabawa
Fot. Centrum Informacji Miasta  

Park Chopina niedawno został zmodernizowany – na dobre. Kto jeszcze nie miał okazji sprawdzić, jak się w nim rozrosła strefa sportowa i jakie nowe urządzenia zabawowe zyskali nie tylko najmłodsi, ten będzie miał szansę przetestować np. „trąbę słonia” i oryginalne nowe siedziska plenerowe już w sobotę (13 czerwca) – w trakcie festynu ph. „Powitanie Lata”.

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Zaplanowano mnóstwo atrakcji: od placu z dmuchańcami, przez animacje i gry rodzinne, konkursy z upominkami, warsztaty kreatywne, stoiska edukacyjne i promocyjne, po malowanie twarzy i modelowanie balonów. Odbędzie się też otwarty zielony spacer – z rozpoznawaniem drzew i krzewów (g. 13).

– Serdecznie zapraszamy całe rodziny do wspólnego świętowania początku lata na Arkońskim-Niemierzynie! – zachęcają organizatorzy, czyli miejscowa Rada Osiedla.

Sobotnia zabawa w Parku Chopina potrwa w godz. 12-17. ©℗

(an)

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