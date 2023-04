Chłopiec walczy o każdy oddech. Marcel Nowak z Goleniowa potrzebuje pomocy

Schorzenia Marcela zabierają mu dzieciństwo. Rodzice nie poddają się i walczą dla niego o lepsze jutro. Fot. Fundacja Espero Nadzieja Dla Dzieci.

– Wiem, że takich wiadomości jak moja dostajecie bardzo dużo, ale z całego serca błagam, przeczytajcie ją do końca – z taką prośbą zwróciła się do naszej redakcji mama 6-letniego Marcela Nowaka z Goleniowa.

Syn pani Darii, mieszkanki Goleniowa, urodził się jako wcześniak w 31. tygodniu ciąży.

– Miał niedotlenienie mózgu, przez co doszło do wodogłowia pokrwotocznego, zaniku nerwu, niedoczynności tarczycy – opowiada pani Daria, mama chłopca. – Marcel nie mówi i samodzielnie nie chodzi. Moim pragnieniem jest usłyszeć pierwszy raz „kocham Cię mamusiu”, by mógł biegać i śmiać się jak inne dzieci. On jest całym naszym światem…

Marcel urodził się z zamartwicą urodzeniową i krwawieniem dokomorowym, co spowodowało wodogłowie pokrwotoczne. Cierpi na napady drgawkowe, niedoczynność tarczycy. U 6-latka występują także problemy z poruszaniem się. Uczęszcza do przedszkola rehabilitacyjnego i ciężko pracuje na pozytywne wyniki, które niestety przychodzą mu z trudem. Jego schorzenia zabierają mu dzieciństwo, przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu. Nie mówi, a pojedyncze słowa przychodzą mu z wielką trudnością. Jego rodzice nie poddają się jednak i walczą o zdrowie i sprawność swojego syna.

O wsparcie zwrócili się do Fundacji Espero Nadzieja Dla Dzieci, która prowadzi na rzecz chłopca zbiórkę pieniędzy.

– Poszukujemy firm, które mogą przekazać nam jakieś fanty, karnety lub vouchery na licytacje dla Marcelka, które są wystawiane na grupie licytacyjnej o nazwie „Walczymy o lepsze jutro – licytacje dla Marcelka” – mówi pani Daria. – Pomóc można też, wpłacając jakieś drobne cegiełki. Każda forma pomocy jest na wagę zdrowia naszego Marcelka. Z całego serca proszę o wsparcie.

Pomóc można za pośrednictwem strony https://www.nadziejadladzieci.pl/marcel/. ©℗

(w)