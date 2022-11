Chciał oszukać policjantów. Po narkotykach na motorowerze

35-latek pod wpływem narkotyków kierował motorowerem w centrum Szczecina. Zatrzymali go do kontroli policyjni „wywiadowcy”. W trakcie interwencji mężczyzna chciał użyć specjalnie przygotowanej herbaty, by oszukać test na obecność środków odurzających w organizmie.



Funkcjonariusze z Referatu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji zatrzymali do kontroli motorowerzystę, który - według posiadanych przez nich informacji - mógł kierować pojazdem, będąc pod wpływem środków odurzających. Badanie na zawartość nielegalnej substancji dało wynik pozytywny, jednak mężczyzna domagał się drugiego badania, w którym wykorzystuje się mocz.

Podczas kontroli osobistej zatrzymanego policjanci znaleźli pojemnik z żółtą cieczą. Na pytanie co to jest, oświadczył że ...herbata, przygotowana na okoliczność badania moczu na zawartość narkotyków. Podczas testu miała zostać wlana do pojemniczka laboratoryjnego.

Teraz motorowerzysta będzie się tłumaczył w sądzie. (K)