Chcesz pomóc? Pobiegnij dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Nie każdy może ratować zwierzęta skrzywdzone przez los i ludzi: wyciągać z opresji, leczyć, szukać nowych domów i kochających rodzin. Ale każdy może wesprzeć działania tych, dla których pomoc „braciom mniejszym" jest codziennością. W ten weekend (11-12 września) wystarczy pobiec - w stylu dowolnym - na rzecz podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Biegi będą startowały sprzed Pomnika Czynu Polaków. Zarówno w sobotę (11 bm.), jak i w niedzielę (12 bm.) od godz. 10. Tam też będzie funkcjonowało biuro zawodów, gdzie zainteresowani będą mogli rejestrować swój udział w wydarzeniu.

- Co prawda Dzień Psa przypadał na 1 lipca, ale naszym hasłem jest: każdy dzień jest dniem psa! Biegając, truchtając, spacerując będziemy pomagać psiakom, które nie mają tyle szczęścia co nasi pupile: psiakom z interwencji, bezdomniakom, pacjentom przychodni TOZ, którym lekarze każdego dnia ratują zdrowie życie. Biorąc udział w wydarzeniu wesprzecie zakup karmy oraz leków, a także niezliczonej ilości badań, zabiegów i działań podejmowanych w ramach naszych interwencji - do udziału w wydarzeniu zachęca lokalny oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Pomocą będzie wpisowe na bieg - co najmniej 20 zł.

- Pokonujecie stylem dowolnym, ale najlepiej z psiakiem, trasę o długości co najmniej 5 km. Wracacie na metę i odbieracie medal! - zachęca Karolina Winter-Zielińska, prezeska szczecińskiego TOZ.

Nie tylko wpisowe na bieg w ten weekend będzie wspierało działania TOZ. Ale również dochód ze wszystkich przedmiotów - w tym nieziemskich cist i ciasteczek oraz rękodzieła - oferowanych w ten weekend do sprzedaży przy biurze zawodów (do godz. 16). Charytatywne wsparcie i każdy z serca dar podopiecznym TOZ bardzo się przyda.

(an)