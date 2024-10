Chcą referendum w sprawie nielegalnej migracji

Działacze PiS podkreślali, że nielegalna migracja wiąże się z ryzykiem wzrostu przestępczości w naszym kraju. Zwrócili także uwagę na to, że kraje Europy Zachodniej po czasie przyznały rację Polsce w kwestii zatrzymania migracji. Teraz jednak znów wracają na dawne tory, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla naszego bezpieczeństwa. Aby referendum zostało zorganizowane, PiS musi zebrać 500 tysięcy podpisów. Podpisy składać można w biurach poselskich i regionalnych siedzibach PiS. Politycy będą także prowadzili zbiórkę podpisów na ulicach miast. ©℗

– To byli i są nielegalni migranci. Podkreślam słowo nielegalni. To nie byli żadni uchodźcy wojenni – mówił Zbigniew Bogucki. – Uchodźców wojennych mieliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie. Wówczas Berlin i Bruksela realizowały politykę otwartych drzwi – uwaga – wbrew prawu europejskiemu. Ci ludzie byli wpuszczani w granice Unii Europejskiej i mieli być także wpuszczani w granice Rzeczpospolitej. Na szczęście wtedy Polacy byli mądrzejsi. Byliśmy mądrzejsi przed szkodą, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodził się na przymusową relokację, mimo że jeszcze w końcówce poprzednich rządów pan minister Tomczyk mówił, że Polska jest gotowa przyjąć każdą ilość.

Komentarze

On 2024-10-25 13:20:13 Murzyn murzynem ale PiS jeszcze zapomniał ilu wpuścił ukraińcòw ktòrych też jest trochę za dużo.

Haha 2024-10-25 12:40:50 Najpierw niech wyjaśnią Aferę Wizową.

Max 2024-10-25 12:35:31 Hahaha a kto sprzedał ponad 360 tysięcy wiz w ambasadach w Afryce i na bliskim wschodzie i wpuścił migrantów za 100 dolarów od teraz są odsyłani z zachodu do polski .Pisowski ustrój po raz kolejny bohatersko walczy z problemami które sam stworzył .

Zakłamanie PiS 2024-10-25 12:20:05 Jestem za referendum w sprawie migracji, a nie żadnej "nielegalnej migracji". Osoby przekraczające granicę nielegalnie, w zmasowanych często agresywnych akcjach, to przestępcy, a nie żadni migranci. Przestępców do Polski nie wpuszczamy choćby kota nieśli z Afganistanu. O sprawach migracyjnych wypowiadamy się na polskiej granicy, a nie na Lampedusie. Jeśli Włosi nie dopilnowali swojej granicy, to jest to ich problem, a nie nasz. Jeżeli chodzi o migrację jestem na NIE. Dotyczy to również Ukraińców

daro 2024-10-25 12:07:50 Kiedy można podpisać, brawo Polacy dziekują

@I to Bogucki 2024-10-25 12:03:43 nie pisz że to TVN cie tak ogłupił że nie widzisz różnicy między nielegalnym migrantem a kimś kto posiada wizę... to kompletnie dwie różne sprawy... ośmieszacie się tą TVN-owską narracją - im za opowiadanie głupot płacą i to chyba całkiem nieźle ale wy macie z tego jedynie koszt bo TVN jest płatny...

@Tak tylko 2024-10-25 12:00:37 I kto to pisze? Gościnność dotyczy gości a nie intruzów...

ciekawy 2024-10-25 11:56:17 A ta śliczna pani z prawej to kto?

Jeszcze jedno 2024-10-25 11:51:53 dołożyć pytanie: "Czy chcesz rozliczenia poprzedniego rządu z tytułu afery paszportowej?".

Słoma 2024-10-25 11:16:35 Kwiczą tylko to im pozostało

@Tak tylko 2024-10-25 11:01:31 Zawsze możesz pojechać z misją i pomagać na miejscu KATOliku od siedmiu boleści.

Mieszkaniec 2024-10-25 10:58:57 Na ulicach widać coraz więcej murzynów ale nigdzie nie pracują. Tusk ich nasprowadzał. Będzie tragedia.

cdn 2024-10-25 10:44:50 Wiekszosc mieszkancow grodu Gryfa to wyznawcy ryzego oszusta,Odnosnie ''sniadych inzynierow i lekarzy'' powiedza WILLKOMEN

Edek 2024-10-25 10:37:39 Jestem za ipopieram odrzucenie przymusowego napływu imigrantow ( legalnych czy tez nielegalnych) do Polski. Zjeździłem prawie cala Europe i na wlasne oczy widziałem jakie to dobrodziejstwo,Panstwa z UE z Niemcami na czele naważyło sobie piwa to niech sami je wypija.Czy chcemy w Polsce stref i enklaw imigrantow w miastach do których nawet policja nie wchodzi? Ci ludzie nie chcą dac od siebie nic ale cha brać pełnymi garściami a oszołomy i zdrajcy ojczyzny którzy ich chcą niech ich wezmą do siebie

Seba 2024-10-25 10:36:42 Skoro Tusk uroczyście unieważnił referendum to należy je przeprowadzić . To ma być żądanie społeczeństwa.

I to Bogucki 2024-10-25 10:34:45 legalizujący na polityczne zamówienie obcokrajowców pracujących w państwowych zakładach, nagle jest krytykantem utrzymywanego przez siebie uprzednio systemu?