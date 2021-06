Chcą likwidacji TVP Info

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Likwidacja Abonamentu RTV i TVP Info” zebrał w Szczecinie ponad 3600 podpisów. Przedstawiciele Komitetu dyżurują codziennie na pl. Adamowicza (od godz. 15.30 do 17) a w weekendy na Jasnych Błoniach (10-14). Jak nam powiedzieli, zainteresowanie inicjatywą jest ogromne. Do złożenia podpisu ustawiają się kolejki.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi uzbierać minimum 100 tys. podpisów, by móc je później, razem z projektem ustawy, złożyć w Sejmie. Ma na to czas do końca czerwca. Podpisy osób domagających się likwidacji TVP Info zbierane są w całej Polsce. Zebrano już ich około 60 tys.

(lw)