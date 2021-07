Chaszcze wśród krzyży. Zaniedbana zieleń Cmentarza Centralnego

To nie jest już tylko wybujała trawa. Lecz chaszcze sięgające ponad metr wysokości, które blokują swobodne przejście między mogiłami. „Na wzgórzu, nad którym góruje Pomnik Braterstwa Broni chwasty są już tak duże, że przysłaniają widok na nieckę z fontannami" - alarmują szczecinianie, zwracając uwagę na bezczynność służb odpowiedzialnych za utrzymanie wyjątkowego miejsca pamięci - zabytkowego Cmentarza Centralnego.

Już w maju było widać, że z utrzymaniem zieleni na największej szczecińskiej nekropolii znów może być problem. Chwasty - jak wspomina Mariusz Klunder, nasz Czytelnik - opanowały kwatery od strony ul. Mieszka I, a też skryły zaniedbane dziecięce mogiły z lat 50. ubiegłego wieku.

- Dnia 21 maja otrzymałem zapewnienie od Pana Prezydenta, że sprawa została skierowana do Zakładu Usług Komunalnych. Niestety, do dnia dzisiejszego nic się tam nie zmieniło na lepsze. Ponownie ten rejon Cmentarza Centralnego, szczególnie kwatery 95 C oraz 13 D, zaczyna przypominać amazońską dżunglę - wspomina pan Mariusz, nie kryjąc żalu.

Przed rokiem - wraz z grupą społeczników oraz radną Edytą Łongiewską-Wijas (Niezrzeszona) - pan Mariusz również zabiegał o uporządkowanie zaniedbanej zieleni na terenie zabytkowej nekropolii. Mimo interpelacji oraz wsparcia „Kuriera", niemal trzy miesiące trwała batalia o przywrócenie należytego standardu utrzymania i pielęgnacji „parku, który pochował umarłych". Ale okazała się skuteczna.

ZUK najwyraźniej nie wyciągnął właściwych wniosków z ubiegłorocznych doświadczeń. Chaszcze chwastów, pełne ostów i pokrzyw, znów tworzą barierę na dojściu do mogił, przez które „trzeba by się przebijać przy pomocy maczety" - jak zwracają uwagę nasi Czytelnicy.

- Nie wierzę, że chodzi tylko o pieniądze. Bo skoro z roku na rok problem się powtarza, to w lekceważeniu tak szczególnego miejsca pamięci widać jakąś szaloną metodę. Brak dobrej woli? Wrażliwości? O konieczności zachowania godności miejsc pochówku naprawdę musimy w Szczecinie powtarzać?! - komentuje pani Maria (dane do wiadomości redakcji).

A jednak - o czym przekonują zatrzymane w kadrze poruszające obrazy zaniedbania kwater zabytkowej szczecińskiej nekropolii.

- Panie Prezydencie, w imieniu mieszkańców naszego pięknego miasta proszę, aby zajął się pan tą sprawą na poważnie. Ze swej strony zapowiadam, że będę walczył o to, żeby nasz Cmentarz Centralny zasługiwał na miano jednej z najpiękniejszych nekropolii na świecie - komentuje Mariusz Klunder.

Prezydent Szczecina przebywa na dwutygodniowym urlopie. Zakład Usług Komunalnych oraz Centrum Informacji Miasta do tej pory nie odpowiedziały na pytania „Kuriera" w sprawie uporządkowania cmentarnych kwater. Ze strony urzędników miasta brak deklaracji zarówno w kwestii terminów, jak i kolejności odchwaszczania. Do tematu wrócimy. ©℗

Arleta NALEWAJKO