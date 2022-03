Charytatywny piknik TOZ. Wiosna (także) dla zwierząt

„Pomóż nam pomagać. Przyjdź, zjedz pyszne ciasto i kup dla siebie coś dobrego, a wspomożesz tym nasze zwierzaki" - wolontariusze szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zachęcają do udziału w weekendowym pikniku charytatywnym ph. „Wiosna w TOZ".

To będzie dwudniowa impreza, w której mają szansę wziąć udział wszystkie szczecińskie zwierzoluby. Odbędzie się - tradycyjnie - w ogródku przy siedzibie TOZ, czyli przy ul. Ojca Beyzyma 17. Początek - w sobotę (26 marca) o godz. 11. Z finałem o godz. 17, tyle że w niedzielę (27 marca).

- Podczas pikniku będziemy oferować pyszne jedzenie, jak zawsze przygotowane przez naszych wolontariuszy, w tym oczywiście również wspaniałe wypieki Hani Bezy. Na zainteresowanych będą czekać także ręcznie robione przez niezawodną panią Basię poduszki, pluszaki i mnóstwo innych przytulanek. Na stoiskach będą dostępne również zrobione przez Kasię słoiczki soli do kąpieli z lawendą i rumiankiem, a też rozmaite gadżety TOZ. Skoro tematem przewodnim naszego pikniku będzie wiosna, to nie zabraknie też kwiatów. Na naszym kiermaszu będzie można zakupić nie tylko bratki - do udziału w wydarzeniu zachęca Karolina Winter-Zielińska, prezeska szczecińskiego TOZ.

W trakcie charytatywnego pikniku będą także zbierane dary dla czworonożnych podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Obecnie najbardziej potrzebne są: karma, żwirek, akcesoria dla psów i kotów, podkłady higieniczne, koce, prześcieradła, ręczniki, rękawiczki jednorazowe.

Współorganizatorami „Wiosny w TOZ" jest „Pocztowa 19- Kamienica w lesie" oraz „Niuch". ©℗

(an)