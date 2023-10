Celebracja szczecińskich historii i miejskich zakamarków. Święto Śródmieścia po raz szósty [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Od piątku 27 października w Szczecinie odbywa się w Szczecinie Święto Śródmieścia. To trzydniowy cykl spotkań, spacerów, warsztatów i wielu innych działań, które organizuje stowarzyszenie Oswajanie Miasta i Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Wydarzenie współtworzyły tym razem również grupy, które wyłoniono w ramach konkursu.

Ideą Święta Śródmieścia jest poznawanie miejsc, zakamarków, ulic i historii mieszkańców poprzez wspólne działania o charakterze kulturowym i artystycznym. Chodzi między innymi o nawiązywanie i pielęgnowanie sąsiedzkich relacji. Otwarte dla chętnych spotkania i warsztaty odbywały się w różnych znanych miejscach w centrum Szczecina. W siedzibie Lambdy szyto patchworkową flagę, odbyły się też warsztaty z tworzenia świec z naturalnego wosku, zabawa terenowa z grupa The Best Of Szczecin w CH Turzyn, wystawa zdjęć w studio Minifot i wiele innych inicjatyw. Sobotnie wydarzenia zakończyły się potańcówką w Teatrze Małym.

- Organizujemy Święto Śródmieścia po raz szósty - mówi Marcin Chruśliński, wiceprezes stowarzyszenia Oswajanie Miasta. - To celebracja śródmiejskich ludzi, śródmiejskich przestrzeni, biznesów. Program jest bardzo różnorodny, dlatego że w tym roku zdecydowaliśmy się na nową dla nas formę konkursu, do którego mogły zgłosić się grupy formalne i nieformalne. To one z nami współtworzyły program.

W ostatnim dniu Święta Śródmieścia, czyli w niedzielę 29 października, mieszkańcy mogli uczestniczyć między innymi w spacerze śladami fotografii pt.: "Nasze miasto sztuką młodych" czy w warsztatach z robienia "sąsiedzkich" pocztówek z Weroniką Fibich.

- Wystawa ciągnie się przez śródmieście Szczecina, Śródmieście Zachód i zaczepia o Turzyn - opowiada Konstancja Zabiegła, współorganizatorka śródmiejskiej ekspozycji "Nasze miasto sztuką młodych". - Wystawa mówi o tym, że ludzie nie potrafią zauważyć pięknych rzeczy, które są w naszym mieście. Zdjęciami, które znajdują się na ulicach, chciałyśmy pokazać małe rzeczy, które ludzie mijają codziennie, ale nie potrafią ich zauważyć.

Autorami i autorkami zdjęć, które zostały udostępnione w przestrzeni miejskiej (m.in. w Parku im. W. Andersa, przy Al. Wojska Polskiego, Al. Piastów, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego) są studenci Akademii Sztuki i uczniowie Technikum Łączności.

Święto Śródmieścia zakończy celebracja przy wspólnym stole i pokaz filmu "Najem okazjonalny" Weroniki Fibich. Sąsiedzi i mieszkańcy Śródmieścia będą mogli usiąść przy jednym stole, zjeść wspólnie posiłek i podyskutować o filmie. ©℗

(aj)