Zdjęcia klientów Minifot na wystawie w ramach Święta Śródmieścia

Święto Śródmieścia trwa, a wraz z nim wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest wystawa starych fotografii w zakładzie Minifot. Studio było również jednym z miejsc biorących udział w grze miejskiej.

Powstanie wystawy to efekt zaangażowania przede wszystkim klientów, którzy przez lata przychodzili do zakładu ze swoimi zdjęciami - tymi, które robili tam do legitymacji, dowodu, paszportu lub na pamiątkę. Olga Iwanow, która obecnie wraz z mamą prowadzi Minifot, zeskanowała je i powiększyła. W weekend można je oglądać je na wystawie zatytułowanej pt.: "Czy i Ty robiłeś sobie zdjęcia w Minifocie?". Wykonano je w latach 1972-2002, czyli do momentu, w którym zakład przestawił się na technologię cyfrową.

Wśród zaprezentowanych fotografii są standardowe, czarno-białe portrety dzieci i dorosłych, niektóre noszące na sobie ślady użytkowania i uszkodzenia. Ale są też zdjęcia będące efektem eksperymentów ze światłem, jak jeden z kobiecych portretów. W centralnym punkcie ekspozycji znalazło się natomiast zdjęcie klientki, która po jego wywołaniu pomalowała na różowo usta. Ten z pozoru błahy i dziecinny zabieg zachwycił Olgę Iwanow. Te fotografie, co warto podkreślić, to przede wszystkim świadectwa minionej epoki, dla wielu z kolei - sentymentalne "portale" do tamtego świata. Na wystawie zaprezentowano ich ponad 30, ale przez lata funkcjonowania zakładu Minifot powstały ich tysiące. Ponadto, archiwum fotografii założyciela zakładu, Konrada Salamona istnieje do dziś i jest rzeczą bezcenną. Część fotografii tego bogatego zbioru mogliśmy zobaczyć podczas obchodów 50-lecia działalności Minifot.

Wystawa była dostępna dla gości w sobotę i jest w także niedzielę, od 11. do 15. Drugiego dnia w zakładzie fotograficznym odbywa się gra miejska organizowana przez Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki, odpowiedzialne za organizację Święta Śródmieścia. To trzydniowe wydarzenie o charakterze kulturalnym, które zaprasza mieszkańców Szczecina do partycypacji w ciekawych inicjatywach: spacerach miejskich, działaniach artystycznych (na przykład w tworzeniu mozaik), koncertach i wielu innych. Tegoroczna edycja trwała od piątku 16 września do niedzieli 18.©℗

(aj)