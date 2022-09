Nadchodzi Święto Śródmieścia!

Koncert kapeli w nietypowym miejscu, pocztówki z przeszłości, miejskie spacery tematyczne, a do tego gry miejskie, nietypowy format rękodzieła artystycznego oraz odsłona sztuki gabarytowej - to zaledwie migawki nadchodzącego Święta Śródmieścia, czyli weekendu zaaranżowanego przez Stowarzyszenie „Oswajanie Sztuki".

To już w ten weekend (16-18 września) przypada kolejna edycja święta, które - jak przekazują organizatorzy wydarzenia - „ma na celu prowadzić zainteresowanych tym, co nieoczywiste przez mniej znane miejsca i opowiadać ich historie". Rozpocznie go koncert w nietypowym miejscu. Czyli premierowa dla Szczecina kapela Nicponie, która zagra przy dawnym Targowisku Turzyn (ul. Kordeckiego 1) - już w piątek (16 września) o godz. 19.

W sobotę (17 września) program Święta Śródmieścia gwarantuje moc wrażeń. Na początek (godz. 10) - „pocztówki z Przeszłości". To wystawa, jaką będzie można oglądać w różnych punktach Śródmieścia (mapa z ekspozycji dostępna online na stronie Oswajania Sztuki - przyp. aut.), a której autorem jest Tomasz Sachanowicz - architekt, nauczyciel akademicki oraz założyciel strony i bloga pn. „Architektura w Szczecinie". On też poprowadzi - wraz z architektem Marcinem Szneiderem - jeden z zaplanowanych na ten dzień spacerów miejskich. Rozpocznie się o godz. 15 przed budynkiem Filharmonii (ul. Małopolska), a jego tematem przewodnim - pod wiele mówiącym tytułem „Kto na to pozwolił?" - będą najbardziej kontrowersyjne budowle współczesnego Szczecina.

O godz. 11, sprzed Bramy Portowej wyruszy spacer miejski pn. „Smaki Śródmieścia". Tropem kultowych miejsc i zaklętych rewirów szczecińskiej gastronomii poprowadzi Tomasz Wieczorek, jeden z najbardziej znanych przewodników. Natomiast dla miłośników quizów i gier typu trivia zaplanowano śródmiejski quiz z nagrodami (udział należy zgłosić przez formularz dostępny na stronie: bit.ly/ŚródmiejskiQuiz). Wystartuje w Symfonia Cafe Club (ul. Kopernika) o godz. 18.

Kolejny z miejskich spacerów został zaplanowany na niedzielę (18 września) z myślą o miłośnikach fotografii oraz historycznych kamienic.

- Będą mogli wyruszyć na przechadzkę z Moniką Szymanik, czyli magiczną „Kamienicą w lesie". Będzie to spotkanie szczególne, bo w formie fotospaceru. Uczestnicy są proszeni o zabranie smartfonów, bo wybrane zdjęcia powstałe podczas tej mikrowycieczki na koniec wydrukujemy i zaprezentujemy w ramach spontanicznego wernisażu w kawiarni Pocztowa 19, którą prowadzi pani Monika wraz z mężem, Konradem - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Spacer rozpocznie się o godz. 14 sprzed siedziby ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego (ul. Królowej Jadwigi 43/u1).

Również w sobotę, tyle że w Domu Skandynawskim (ul. Monte Cassino), będzie można dołączyć do wspólnego wyszywania wielkiej mapy Śródmieścia. To w ramach akcji „Haftowane Śródmieście”.

- Odbędą się 3 tury, na które również obowiązują zgłoszenia na: paulina@oswajaniesztuki.pl - zapowiadają organizatorzy wydarzenia. - Wyszywaniu towarzyszyć będą zajęcia dla najmłodszych pod szyldem Fundacji Tettere i Głowy małej. Można więc będzie przyjść z maluszkami. Tego dnia w jednym z podwórek odsłonimy także instalację artystyczną „Sztuka gabarytowa”, która powstaje ze śródmiejskich śmieci.

Wykreuje ją zaproszona do udziału młodzież pod okiem artystki i aktywistki, Karoliny Gołębiowskiej.

- Mamy też coś dla tych, którzy lubią sprawdzić się w rywalizacji! Rodzinnym i przyjacielskim zespołom, złożonym z przynajmniej 2 osób, polecamy grę miejską: „Zdobywcy Śródmieścia”. Ruszy również w niedzielę, o godz. 11. Jednak do udziału w niej wcześniej należy się zapisać przez formularz: bit.ly/ŚródmiejscyZdobywcy - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Trzydniowe Święto Śródmieścia jest firmowane przez Stowarzyszenie „Oswajanie Sztuki" oraz ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki wraz z partnerami. Udział w imprezach składających się na to wydarzenie jest bezpłatny dzięki wsparciu Gminy Miasto Szczecin (Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji). ©℗

(an)