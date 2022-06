CBA ujawniło nieprawidłowości na Uniwersytecie Szczecińskim

REKLAMA

Tylko dzisiaj NIK: 2022-06-08 16:06:20 PIS zarzucał PO rozkradanie społecznych pieniędzy. Jakieś łapówki, zwyczajną kradzież. Były jakieś kwoty tysięcy, rzadziej miliona. Pisowcy doszli do wniosku, że skoro kradną to to nie będą kradli wiecznie, poszli na całość kradną nie tysiące, nie miliony a miliardy. Która spółeczka o kapitale 6 tys PLN może pochwalić się sprzedażą rzędu miliarda PLN? Pisowcy zatracili wszelkie miary i proporcje... Inwestycja na Lubelszczyźnie . PISowskie spółki dostają kontrakty na miliardy zł. Brawo NIK !!

kwiczol 2022-06-08 15:19:09 Daremny wysilek CBA. Kodziarze i inni przedstawiciele przestepczych organizacji jak ''jusicja''.''themis'' uniewinia tych ''niezlomnych''' i dadza odszkodowanie.

Rosja a PIS 2022-06-08 15:04:27 jedni i drudzy uważają się za pokrzywdzonych przez cały świat, jedni i drudzy plują na UE, jedni i drudzy twierdza że bez Zachodu doskonale sobie poradzą gospodarczo, jedni drudzy snują jakieś rojenia o międzymorzach, imperiach, podbojach, jedni i drudzy żyją w kompletnym matriksie, a co jedna wypowiedz polityka z pisu czy z Kremla to jakaś totalna mitomania i łgarstwa... tak by można wymieniać do wieczora! jedyne co pocieszające u nas ciemnego luda jest 30% a w kacapii 80%

FIGO 2022-06-08 14:28:49 Za czasów PO nikt takimi szczegółami się nie przejmował. Była kasa, to się ją brało .Ten co dawał brał działkę ( grubą kopertę ) i jeszcze otrzymywał tzw. parasol . Teraz ,aby "eurodurneposły" z opozycji nie znalazły " afery " trzeba wszystko dokładnie sprawdzić i niestety nieprawidłowości wykazać i ujawnić ! . No , bo Unia nie da lub nie zrekompensuje wydatków . Ach ten PIS , same problemy .Kiedyś było łatwiej ! Pięknie ukradł , jeszcze ładnie schował i gucio ! Sodoma i Gomora z tym PIS-em !