Castoro 6 coraz bliżej brzegu w Pogorzelicy

NS II to bardzo dobry projekt dla Polski , wpinamy się i mamy gaz z pominięciem ogarniętej wojną Ukrainy

Edek

2021-09-03 10:56:22

Czy za rządów Tuska i Kopacz możliwe było obejrzenie z plaży statku Castorone 6 jak układa polski gazociąg? Nie, nie było możliwe. Za to budowano Nord Stream 2 i co zrobił prezydent Europy przez te lata by zastopować ten zły dla Europy projekt? Nic nie zrobił a przecież był Prezydentem Europy!!