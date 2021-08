Baltic Pipe zbliża się do Pogorzelicy

Rozpoczęły się prace związane z wprowadzeniem na polski brzeg gazociągu Baltic Pipe, który przez Bałtyk, gazociągiem z Danii, będzie tłoczył norweski gaz do Polski. Od poniedziałku na Bałtyku, na statku włoskiej bandery Castorone, trwa spawanie rur i układanie ich w morzu.

Statek oddalony jest od pogorzelickiej plaży o 6 km i powoli będzie się do nie zbliżał. Niestety, warunki atmosferyczne spowalniają tempo prac, więc jak dobrze pójdzie to rura „wjedzie” na polski ląd za kilka dni.

W Pogorzelicy wykonano już kilka miesięcy temu 600-metrowy tunel, który przebiega pod klifem i plażą. Kończy się w morzu 400 metrów od brzegu. Na lądzie zamontowana jest wciągarka, która może za pomocą lin wciągać ciężary o wadze do 800 ton. Na filmie widoczna jest biała rura (numer 199) o średnicy dwóch metrów, przez którą zostanie wyciągnięty z morza gazociąg o średnicy metra.

Wciągać go będzie potężna niebieska wyciągarka, za pomocą zatopionych już w morzu stalowych lin. Na statku spawane będę dwie rury, każda o długości 12 metrów i wpuszczane do wody. Utworzą one rurę o łącznej długości 1600 metrów, która zostanie wciągnięta na ląd i podłączona do powstającego rurociągu. Ten przetłoczy norweski gaz do oddalonego o 4,5 km terminalu, który powstaje w Konarzewie.

Jak poinformował zebranych w Pogorzelicy dziennikarzy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, pierwszy gaz popłynie do Polski w październiku przyszłego roku.

Tekst, film i foto: Mirosław KWIATKOWSKI