Cały Szczecin w kwiatach. Czas na Nagrodę Czytelników - rozpoczynamy głosowanie!

Zieleń i kwiaty w otoczeniu człowieka to nie tylko kwestia estetyki, walory środowiskowe i ekologia, ale - dosłownie - radość i szczęście. Fot. archiwum

Są takie miejsca w Szczecinie, które przez cały rok kipią zielenią, a od wiosny do późnej jesieni mienią się tysiącami kwiatowych barw. To ogrody - także te na wysokościach - w których marzenia o przydomowej namiastce raju pełnej ciszy, nostalgii i rodzinnego ciepła realizują uczestnicy „Całego Szczecina w kwiatach”, konkursu organizowanego przez naszą redakcję już po raz 50.



To najbardziej znana, lubiana i ceniona z zielonych rywalizacji Szczecina. Już udział w niej jest wyzwaniem. Poddanie się ocenie innych tym bardziej nie jest proste, gdy w grę wchodzi pasja, w jaką - jak przyznawało wielu z odwiedzanych przez nas „domowych ogrodników" - wpada się raz na zawsze. Choć bywa okupiona czasem i sporym wysiłkiem fizycznym, to wystarczy kwadrans z kawą w otoczeniu pięknych kwiatów, własnoręcznie sadzonych i pielęgnowanych roślin, żeby nawet po najcięższym dniu znojnej pracy poczuć ulgę, zresetować stres, przegonić wszelkie smutki. Zieleń w otoczeniu człowieka to nie tylko kwestia estetyki, walory środowiskowe i ekologia, ale - dosłownie - radość i szczęście.

Najlepiej wiedzą o tym uczestnicy „Całego Szczecina w kwiatach". Właśnie zakończyliśmy prezentację grona ich finalistów. Miło nam było gościć na ich balkonach, działkach i w ogrodach - spotkać wszystkie te wyjątkowe osoby, których dziełem są prestiżowe zielone przemiany. Jednak konkurs rządzi się swoimi prawami. Jedną z nich jest ocena Czytelników. Najwyższy czas poznać Państwa opinię.

To wielka i wyjątkowa szansa: głosując SMS-ami wskazać faworyta w konkursie „Cały Szczecin w kwiatach" i tym samym zdecydować o przyznaniu swojej - publiczności - nagrody. Zwycięzca zyska nie tylko sławę i uznanie, ale również zaproszenie do udziału w rejsie ufundowanym przez Polską Żeglugę Bałtycką SA.

Głosowanie SMS-owe startuje w piątek (20 września). Można w nim wziąć udział raz lub po wielokroć - dodatkowo wzmacniając pozycję swego faworyta. Jednego albo kilku wybrańców - bo w tym roku poziom prezentowanych ogrodów przydomowych, terenów zielonych, balkonów i działek był naprawdę wysoki, więc może być kłopotliwy wybór tylko tego jedynego.

Na naszej stronie internetowej - na podstronie: Cały Szczecin w kwiatach 2024 - opublikowaliśmy pełną listę finalistów konkursu wraz ze zdjęciami ich ogrodów, balkonów, działek i innych form zagospodarowania terenu zielonego. Każdemu został przypisany odpowiedni kod liczbowy. SMS należy wysłać pod numer 7148, wpisując hasło: kurier.kwiaty.x. Oczywiście, zamiast x wstawiając kod przypisany do wybranego kandydata.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu. Na Państwa SMS-y (koszt: 1,23 zł z VAT) będziemy oczekiwali do 28 września (sobota), do godz. 23.59. Zapraszamy do głosowania!

Nagroda przyznawana przez naszych Czytelników - ma charakter dodatkowej i pozostaje bez wpływu na werdykt konkursowego jury. Wręczymy ją w trakcie wyjątkowej, jubileuszowej, 50. gali „Całego Szczecina w kwiatach", która odbędzie się w gościnnych progach „Rajskiego Ogrodu" - tradycyjnie, w ostatnią niedzielę września. Wtedy też poznamy wszystkich laureatów każdej kategorii zielonej rywalizacji, wskazanych przez jury konkursu.

(an)