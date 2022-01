Całodobowy weterynarz. W trosce o ranne zwierzęta

Kołobrzeg wybrał weterynarza, który pomagać będzie zwierzętom domowym rannym w wyniku zdarzeń drogowych.

W ubiegłym roku całodobowy dyżur prowadziła mieszcząca się przy ul. E. Szelburg-Zarembiny Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt lek. wet. Adama Chodorowskiego. W tym roku będzie tak samo. Lecznica ta jako jedyna odpowiedziała na ogłoszone przez miasto zapytanie ofertowe. Za swoje świadczenia oczekuje zryczałtowanego wynagrodzenia wysokości 7020 zł miesięcznie.

Pieniądze poza ratowaniem rannych zwierząt domowych placówka przeznaczy także na leczenie potrzebujących pomocy dzikich ptaków. Przekazywane co miesiąc przez miasto pieniądze zabezpieczą nie tylko same usługi weterynaryjne, ale również dojazd do miejsca zdarzenia i transport do lecznicy poszkodowanych w wypadkach zwierząt. Wynagrodzenie pokryje także koszty używanych lekarstw i innych materiałów medycznych. ©℗

(pw)