Były wicepremier w Szczecinie. Gowin: „Blokowanie KPO to zdrada stanu”

Jarosław Gowin, były koalicjant w Zjednoczonej Prawicy, podczas wizyty w Szczecinie krytykował działania rządu, który przez sześć lat współtworzył. Prawu i Sprawiedliwości oberwało się między innymi za spory z Unią Europejską.

W Szczecinie Gowin spotkał się z przedsiębiorcami. Jak relacjonował, biznesmeni są bardzo krytyczni wobec Polskiego Ładu. I nie tylko.

Gowin oskarża o zdradę stanu

- Usłyszeliśmy też kategoryczne twierdzenia na temat współpracy Polski z Unią Europejską - mówił były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy. - Jak powiedział jeden z naszych rozmówców: blokowanie Krajowego Planu Odbudowy to jest zdrada stanu. Zgadzamy się z tą opinią. Trzeba zrobić wszystko, aby jak najszybciej te środki popłynęły do polskich przedsiębiorców, do polskich samorządów, do polskich rodzin.

Gowin zadeklarował, że posłowie jego partii, Porozumienia, mimo że znajdują się w opozycji, są gotowi zagłosować za prezydenckim projektem w sprawie izby dyscyplinarnej, gdyby PiS brakowało w tej sprawie większości. Przyjęcie projektu Andrzeja Dudy mogłoby doprowadzić do odblokowania unijnych pieniędzy.

Gowin podkreślał jednocześnie, że Porozumienie nie jest opozycją totalną. I znalazł ciepłe słowo dla formacji Jarosława Kaczyńskiego.

- Jeżeli chodzi o politykę rządu wobec Ukrainy, to uważam, że jest ona zgodna z polskim interesem - stwierdził polityk. - Uważam także, że najwyższa pora, aby przekazać naszym ukraińskim partnerom ciężki sprzęt, o który apelują. Polska dysponuje sprzętem, który może być obsługiwany przez żołnierzy ukraińskich, bo to sprzęt pochodzący z czasów Układu Warszawskiego.

Będzie wspólna lista opozycji?

Inny temat: ewentualna wspólna lista opozycji.

- Dziś jest za wcześnie, żeby przesądzać, w jakiej konfiguracji partie opozycyjne pójdą do wyborów - powiedział Gowin. - Dwa skraje scenariusze są mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne jest, aby każda z partii opozycyjnych poszła osobno. To byłby wymarzony scenariusz z punktu widzenia PiS-u i otwierający drogę do trzeciej kadencji ich rządów. Ale też mało prawdopodobny jest scenariusz jednej listy. Ona się nie sprawdziła na Węgrzech, i nie sprawiłoby się też w Polsce.

Jarosław Gowin od 2005 roku był związany z Platformą Obywatelską, pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska. W 2013 roku opuścił PO. Do Sejmu w 2015 roku dostał się już z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jego Porozumienie oraz PiS i Solidarna Polska tworzyły Zjednoczoną Prawicę. W rządzie PiS Gowin był wicepremierem i ministrem szkolnictwa wyższego. Z rządu został wyrzucony w roku 2021. ©℗

Tekst i fot. (as)