Były senator zatrzymany przez CBA na polecenie szczecińskiej prokuratury

do Irena

2022-10-12 12:35:26

Irena, czy to przypadek że największe problemy z prawem mają wybrańcy ludu do sejmu, senatu z zachodniopomorskiego? Kto wybiera ktosia do sejmu który łamie prawdo o ruchu drogowym? Kto wymiera kopertowego marszałka? Kto wybiera specjalistę od wód i apartamentów u jugoli? Kto wybiera likwidatorów miejsc pracy w Szczecinie i okolicach? Kto wybiera jako swojego przedstawiciela do czegoś tam w kraju, który brał czynny udział w likwidacji połączeń PKP, potem płacze że nie ma połączeń do stolycy!