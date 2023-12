Byli stoczniowcy od 11 lat walczą o odszkodowanie

W piątek na wokandę Sądu Okręgowego w Szczecinie powróciła sprawa akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding.

Minęło już 11 lat od rozpoczęcia procesu, w którym byli stoczniowcy domagają się odszkodowania za utraconą wartość akcji. Z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa w 2012 r. wystąpiło ponad 2000 akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA. Chcą zapłaty z tytułu utraty wartości akcji do zera. Łączna kwota roszczeń wynosi – co najmniej – ok. 30 mln zł. W piątek (15 grudnia) w szczecińskim Sądzie Okręgowym odbyła się kolejna odsłona procesu.

Do upadku stoczniowego holdingu doszło za rządów SLD w 2002 roku. Zabrakło pieniędzy na bieżącą działalność, a banki odmówiły udzielenia kredytów, gdyż nie chciał ich poręczyć Skarb Państwa. Członków zarządu SSPH aresztowano pod zarzutem działania na szkodę firmy. Po latach zostali uniewinnieni.

– Strona rządowa doskonale wiedziała o tym, że jak odetnie finansowanie, to doprowadzi do upadku stoczni i wykorzystała ten czynnik, przymuszając swoje banki i stało się to, co się stało w 2002 roku – mówił Krzysztof Piotrowski, dawny prezes SSPH, reprezentant grupy akcjonariuszy starających się o odszkodowanie.

Sprawa do ponownego rozpatrzenia

We wrześniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił jego powództwo. Jednak Sąd Apelacyjny w maju 2018 r. uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu. Ten dopytywał świadków, którzy już wcześniej zeznawali, m.in. o kwestie dotyczące sytuacji ekonomicznej SSPH tuż przed upadłością. Sąd postanowił też dopuścić dowód z opinii biegłych.

Na podstawie wydanej opinii wydał niekorzystny dla akcjonariuszy wyrok. Został on zaskarżony przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska, która występuje w ich imieniu. Sąd Apelacyjny 14 listopada ub. roku w całości uchylił zaskarżony wyrok i po raz kolejny przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W piątek pełnomocnik akcjonariuszy mec. Piotr Barcz podkreślał, że w sprawie pojawiło się szereg nowych faktów, m.in. to, że na przewodniczącą zespołu biegłych powołano sędzię Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

– To jest sytuacja bez precedensu w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa występowała sędzia jako biegła – zaznaczył. – Oprócz tego, dwie osoby, które w tej sprawie są wyznaczone biegłymi, współpracują ściśle z panem Piotrem Zimmermanem, który ogłosił upadłość holdingu stoczniowego.

Byli stoczniowcy nie rezygnują z walki

– Walczymy o swoje pieniądze, bo myśmy to kiedyś wypracowali i nam się za te akcje należą środki finansowe – mówił Kazimierz Krukowski, jeden z akcjonariuszy, którzy przyszli w piątek do sądu. – I liczymy na to, że w końcu sąd wyda wyrok, który dla nas będzie satysfakcjonujący. Stocznia miała ogromny majątek, a to, że padła, było sprawą kolejnych rządów, bo zwracaliśmy się wielokrotnie o pomoc, ale, niestety, nie uzyskaliśmy jej. Stocznia zatrudniała nie tylko kilka tysięcy ludzi, ale współpracowała z 2000 firm – krajowych i zagranicznych. Byliśmy w pierwszej dziesiątce stoczni na świecie.

Przedstawiciele kancelarii reprezentującej akcjonariuszy wnioskowali o reasumpcję postanowienia dowodowego i dopuszczenie dowodów wymienionych w pismach z listopada 2021 i sierpnia 2023 roku.

Uczestniczący w rozprawie w trybie online pełnomocnik Skarbu Państwa, radca Prokuratorii Generalnej Paweł Dobroczek wnioskował o oddalenie powództwa.

Sędzia Joanna Kitłowska-Moroz postanowiła zamknąć rozprawę na posiedzeniu niejawnym, uzasadniając, że może się to przyczynić to do sprawniejszego rozpoznania sprawy.

– Strony należy uprzedzić o możliwości zamknięcia rozprawy i umożliwić im zabranie głosu w piśmie procesowym, w terminie nie krótszym niż 7 dni – stwierdziła.

Postanowiła też w tym celu rozprawę odroczyć i wyznaczyć nowy termin.

– Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań – mówił po rozprawie mec. Barcz. – Przygotowaliśmy wiele czynności procesowych i sprawa zostanie zamknięta na posiedzeniu niejawnym. Na tym etapie, naszym zdaniem, znowu będzie musiała przejść przez Sąd Apelacyjny. Za pierwszym razem przedstawił on wytyczne Sądowi Okręgowemu co do dalszego prowadzenia sprawy i naszym zdaniem, nie zostały one w pełni zrealizowane. Musimy jednak poczekać na wydanie wyroku. ©℗

Tekst i fot. Elżbieta KUBOWSKA