Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego IMGW, ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem, na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Alert obowiązuje w piątek (21 maja) od godz. 13:00 do godz. 18:00.

Meteorolodzy prognozują, że burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia oceniono na pierwszy w skali 3-stopniowej.

(mj)