W piątek wiatr osłabnie, ale nadal może być groźnie

Piątek (22.10) będzie kolejnym dniem z silnymi podmuchami wiatru w regionie. Mają być one jednak nieco słabsze.

Instytut Meteorologiczny Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Wydział w Szczecinie wydał ostrzeżenie w tej sprawie dla powiatów: świdwińskiego, stargardzkiego, szczecinieckiego, polickiego, wałeckiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, drawskiego, choszczeńskiego oraz Szczecina. Średnia prędkość wiatru ma wynosić od 25 do 40 km/h w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 08.00 do 22.00. Prawdopodobieństwo zdarzenia oszacowano na 80 proc.

(rj)