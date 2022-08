Przed burzami, podczas których możliwe będą nawet opady gradu, w całym województwie zachodniopomorskim ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek (15 sierpnia) od godz. 14 do końca doby. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. W niektórych miejscach możliwy będzie nawet grad.

(k)