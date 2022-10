Bursztynowy Pierścień 2021/2022. Tydzień do finałowego etapu

Jeszcze przez ponad tydzień można wybierać spektakle i role teatralne, które wejdą do ścisłego finału plebiscytu Bursztynowy Pierścień. Trwa głosowanie na najlepsze przedstawienia oraz kreacje aktorskie sezonu 2021/2022.

W tegorocznej edycji konkursu „Kuriera Szczecińskiego” Bursztynowy Pierścień nominowanych zostało 14 spektakli i 20 aktorek/aktorów. Do finału przejdzie 10 przedstawień oraz 10 kreacji aktorskich. O tym, które znajdą się w gronie wybranych, zadecydują najbliższe dni. Do 6 listopada widzowie mogą głosować SMS-owo lub wypełniając kupon z „Kuriera”.

Można obejrzeć spektakle i artystów

W bieżący weekend można jeszcze obejrzeć dwie z nominowanych sztuk, w tym jedną także z nominowaną rolą aktorską.

W Teatrze Współczesnym przez cały bieżący weekend prezentowany jest spektakl "Edukacja seksualna" w reżyserii Michała Buszewicza, który jest także autorem scenariusza. W kategorii najlepszych kreacji aktorskich nominowany jest Jacek Piątkowski, odtwarzający w tym spektaklu rolę wykładowcy.

"Edukacja seksualna" opowiada w sposób subtelny, choć bez ogródek, a chwilami zabawnie o pierwszych doświadczeniach seksualności. To przedstawienie odważne, lecz nieprzekraczające granicy dobrego smaku. Warto zauważyć, że w ostatnich dniach otrzymało ono aż trzy nagrody na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. Na dużej scenie Teatru Współczesnego można je obejrzeć od piątku do niedzieli (28-30 bm.).

Nominowany do Bursztynowego Pierścienia spektakl dla dzieci „My i krasnoludki” jest kolejnym z nominowanych, które można obejrzeć w piątek (28 bm.) w Teatrze Lalek „Pleciuga”. To pełna humoru opowieść o sile wyobraźni w chwili zwątpienia i kryzysu. W dodatku opowieść autotematyczna, bowiem dotyczy pracy artystów nad przedstawieniem, podczas której monotonne przygotowania do spektaklu „Sierotka Marysia i krasnoludki” zyskują nagle na atrakcyjności dzięki pojawieniu się niespodziewanych gości. Spektakl powstał na podstawie sztuki Jana Wilkowskiego w reżyserii Magdaleny Miklasz.

Głos SMS-em lub z kuponem

W plebiscycie Bursztynowy Pierścień swój ulubiony spektakl i artystę sezonu wybierają widzowie, a także – w osobnej kategorii – głosuje jury. Na swoich faworytów każdy może zagłosować drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”. Tegoroczna edycja obejmuje spektakle, które swą premierę miały w sezonie minionym. Do kogo w tym roku trafią Bursztynowe Pierścienie, okaże się na początku grudnia.

W obecnej edycji doceniono najwięcej spektakli premierowych Teatru Współczesnego, gdyż nominowano aż cztery: „Edukację seksualną”, „Odlot”, „Spartakus. Miłość w wczasach zarazy” i „Wiarołomną” oraz kreacje aktorskie w „La Pasionaria”. Ze scen tego teatru pochodzi także najliczniejsza lista nominowanych kreacji aktorskich, gdyż aż dziewięć.

Z powodu trwającej przebudowy Teatr Polski przygotował w ubiegłym sezonie jedną premierę – „Chwilę nieuwagi”, która otrzymała nominację jury do konkursu oraz za kreację aktorską.

Z repertuaru premierowego w Operze na Zamku doceniono trzy spektakle: „My Fair Lady”, „Mały Książę” i „Król Roger”, a także cztery kreacje aktorów/śpiewaków/tancerzy.

Spośród premier Teatru Lalek „Pleciuga” nominowano dwa spektakle – „My i krasnoludki” oraz „Dzikie łabędzie”, a także rolę w spektaklu „Motyla noga”. Ponadto nominacje otrzymały spektakle i role: Teatru Kameralnego „Raz gdy chciałem być szlachetny”, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki”, sceny w Willi Lentza „Akompaniator” oraz Teatru nieMa „Anna K.”, zaś za kreację aktorską „Burmistrz” w Piwnicy przy Krypcie.

Prezentujemy dwie listy: nominowanych spektakli oraz tworzących wyjątkowe kreacje aktorek i aktorów. Każdy tytuł spektaklu i nazwisko aktora opatrzone są symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Można też głosować tradycyjnie. Zamieszczony w „Kurierze” kupon należy wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy trwa do 6 listopada i wyłoni finalistów: dziesięć spektakli i dziesięć kreacji scenicznych. Następnie widzowie wybierać będą przyszłych zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. W wyniku głosowania SMS-owego lub za pomocą kuponów publiczność wybierze swoich laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami Bursztynowy Pierścień.

Jury także nagrodzi statuetkami najlepszy spektakl oraz aktorkę/aktora. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla debiutującego artysty oraz Wielką Nagrodę Jury. ©℗

Elżbieta KUBERA

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, Marcin Kącki, reż. Aneta Groszyńska (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie) BURSZTYN.6

„Król Roger“, Karol Szymanowski, reż. Rafał Matusz, kier. muz. Jerzy Wołosiuk (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.7

„Mały Książę“, Antoine de Saint-Exupery, chor. Lucyna Zwolińska, muz. Gabriele Basilico (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.8

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Spartakus. Miłość w czasach zarazy“, scen. Weronika Murek, Jakub Skrzywanek, reż. Jakub Skrzywanek (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.13

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hana Umeda, reż. Hana Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsienica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Maria Dąbrowska – Pasionaria 2 w „La Pasionaria“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.16

Adam Dzieciniak – burmistrz w „Burmistrz“ (Piwnica przy Krypcie) BURSZTYN.17

Grzegorz Falkowski – konferansjer/poeta w „Odlot“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.18

Anna Federowicz – Eliza Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Robert Gondek – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.20

Jeppe Jakobsen – policjant w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.21

Michał Janicki – „Raz gdy chciałem być…” (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Anna Januszewska – Wiktor/Wiktoria w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.23

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Michał Lewandowski – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.25

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Jacek Piątkowski – wykładowca w „Edukacja seksualna“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.28

Wojciech Rogowski – konferansjer „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“ (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie) BURSZTYN.29

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria” (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Katarzyna Ulicka-Pyda – Jędrek w „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie) BURSZTYN.33

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34