Bursztynowy Pierścień 2021/2022. Cztery nominowane spektakle na scenie

Wybieramy najlepsze spektakle teatralne oraz najwybitniejsze kreacje aktorskie sezonu 2021/2022. Niektóre spośród nominowanych w obu kategoriach sztuk obejrzeć można w najbliższych dniach.

Plebiscyt teatralny „Kuriera Szczecińskiego” Bursztynowy Pierścień to najstarszy zachodniopomorski konkurs teatralny, w którym rokrocznie wyróżniane są przedstawienia i role, jakie widzom szczególnie zapadły w pamięć. W tegorocznej edycji nominowanych zostało 14 spektakli i 20 kreacji aktorskich w sztukach, które swoją premierę miały w ubiegłym sezonie. Na wybrane przez siebie widzowie mogą głosować SMS-owo lub wypełniając kupon z „Kuriera”.

Można obejrzeć spektakle i artystów

Każdy z nominowanych przez jury konkursu spektakli zasługuje na uwagę. W bieżący weekend na scenach prezentowane będą cztery z 14 nominowanych spektakli, w których wystąpi sześcioro nominowanych za najlepszą rolę artystów.

Przedstawienie z największą liczbą nominacji „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” jest prezentowane przez cały bieżący weekend. Od piątku do niedzieli (21-23 bm.) obejrzeć go można na dużej scenie Teatru Współczesnego. To niezwykle poruszający spektakl mówiący o poważnych problemach nastolatków w zderzeniu z systemem opieki psychiatrycznej w Polsce, ale także o tym jak w chwilach kryzysu opiekujemy się sobą nawzajem. Przedstawienie zostało przygotowane na podstawie serii reportaży Janusza Schwertnera oraz rozmów z pacjentami, rodzicami i medykami oddziałów psychiatrii dziecięcej. Autorami scenariusza są Weronika Murek i Jakub Skrzywanek, który także sztukę wyreżyserował.

„Spartakus. Miłość w czasach zarazy” w sumie otrzymał aż pięć nominacji: dla spektaklu oraz cztery nominacje w kategorii aktorka/aktor. Widzowie mogą oddawać swoje głosy na: Roberta Gondka, Annę Januszewską, Michała Lewandowskiego i Krystynę Maksymowicz.

Nominowane do Bursztynowego Pierścienia przedstawienie dla dzieci „My i krasnoludki” jest w sobotnio-niedzielnym (22-23 bm.) programie Teatru Lalek „Pleciuga”. Wystawiane będzie także w przyszłym tygodniu od wtorku do czwartku (25-27 bm.). To pełna humoru opowieść o sile wyobraźni w chwili zwątpienia i kryzysu. W dodatku opowieść autotematyczna, w której monotonne przygotowania do spektaklu „Sierotka Marysia i krasnoludki” zyskują nagle na atrakcyjności dzięki pojawieniu się niespodziewanych gości. Spektakl powstał na podstawie sztuki Jana Wilkowskiego w reżyserii Magdaleny Miklasz.

W Teatrze Kameralnym w obecną sobotę i niedzielę (22-23 bm.) można obejrzeć nominowany do Bursztynowego Pierścienia w dwóch kategoriach: spektakl i aktor. „Wieczór Michała Janickiego” występującego w podwójnej roli: autora i aktora. W obu kategoriach: artysta otrzymał też nominację. Monodram inspirowany jest opowiadaniem „Raz gdy chciałem być…”. Ukazuje on współczesne realia miejscami zabawne, chwilami refleksyjne. To naszpikowana celnymi uwagami, czasem uszczypliwa krytyka dzisiejszego świata teatru, kina i telewizji.

W najbliższy poniedziałek (24 bm.) w Willi Lentza zostanie zaprezentowany monodram „Akompaniator” w wykonaniu Olka Różanka i w reżyserii Zuraba Pirveliego. Sztuka ukazuje dążenia człowieka, który za wszelką cenę i rozmaitymi środkami stara się zyskać popularność. Jednocześnie obnaża współczesne zachowania społeczne oparte na pogoni za sensacją. Zaczyna się tak: zamiast koncertu wielkiego gwiazdora na scenie pojawia się akompaniator… Monodram nominowany jest do nagrody w obu kategoriach: spektakl i aktor.

Głosowanie trwa

W plebiscycie Bursztynowy Pierścień swój ulubiony spektakl i artystę sezonu wybierają widzowie, a także – w osobnej kategorii – głosuje jury. Na swoich faworytów można głosować drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”. Tegoroczna edycja obejmuje spektakle, które swą premierę miały w sezonie minionym. Do kogo w tym roku trafią Bursztynowe Pierścienie, okaże się na początku grudnia.

W obecnej edycji doceniono najwięcej spektakli premierowych Teatru Współczesnego, gdyż nominowano aż cztery: „Edukację seksualną”, „Odlot”, „Spartakus. Miłość w wczasach zarazy” i „Wiarołomną” oraz kreacje aktorskie w „La Pasionaria”. Ze scen tego teatru pochodzi także najliczniejsza lista nominowanych kreacji aktorskich, gdyż aż dziewięć.

Z powodu trwającej przebudowy Teatr Polski przygotował w ubiegłym sezonie jedną premierę – „Chwilę nieuwagi”, która otrzymała nominację jury do konkursu oraz za kreację aktorską.

Z repertuaru premierowego w Operze na Zamku doceniono trzy spektakle: „My Fair Lady”, „Mały Książę” i „Król Roger”, a także cztery kreacje aktorów/śpiewaków/tancerzy.

Spośród premier Teatru Lalek „Pleciuga” nominowano dwa spektakle – „My i krasnoludki” oraz „Dzikie łabędzie”, a także rolę w spektaklu „Motyla noga”. Ponadto nominacje otrzymały spektakle i role: Teatru Kameralnego „Raz gdy chciałem być szlachetny”, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki”, sceny w Willi Lentza „Akompaniator” oraz Teatru nieMa „Anna K.”, zaś za kreację aktorską „Burmistrz” w Piwnicy przy Krypcie.

Prezentujemy dwie listy: nominowanych spektakli oraz tworzących wyjątkowe kreacje aktorek i aktorów. Każdy tytuł spektaklu i nazwisko aktora opatrzone są symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Można też głosować tradycyjnie. Zamieszczony w „Kurierze” kupon należy wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy trwa do 6 listopada i wyłoni finalistów: dziesięć spektakli i dziesięć kreacji scenicznych. Następnie widzowie wybierać będą przyszłych zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. W wyniku głosowania SMS-owego lub za pomocą kuponów publiczność wybierze swoich laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami Bursztynowy Pierścień.

Jury nagrodzi także statuetkami najlepszy spektakl oraz aktorkę/aktora oraz przyzna dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla debiutującego artysty oraz Wielką Nagrodę Jury. ©℗

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie. Aby wziąć udział udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.teatr. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj 21 bm. Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Elżbieta KUBERA

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, Marcin Kącki, reż. Aneta Groszyńska (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie) BURSZTYN.6

„Król Roger“, Karol Szymanowski, reż. Rafał Matusz, kier. muz. Jerzy Wołosiuk (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.7

„Mały Książę“, Antoine de Saint-Exupery, chor. Lucyna Zwolińska, muz. Gabriele Basilico (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.8

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Spartakus. Miłość w czasach zarazy“, scen. Weronika Murek, Jakub Skrzywanek, reż. Jakub Skrzywanek (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.13

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hana Umeda, reż. Hana Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsienica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Maria Dąbrowska – Pasionaria 2 w „La Pasionaria“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.16

Adam Dzieciniak – burmistrz w „Burmistrz“ (Piwnica przy Krypcie) BURSZTYN.17

Grzegorz Falkowski – konferansjer/poeta w „Odlot“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.18

Anna Federowicz – Eliza Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Robert Gondek – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.20

Jeppe Jakobsen – policjant w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.21

Michał Janicki – „Raz gdy chciałem być…” (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Anna Januszewska – Wiktor/Wiktoria w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.23

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Michał Lewandowski – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.25

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Jacek Piątkowski – wykładowca w „Edukacja seksualna“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.28

Wojciech Rogowski – konferansjer „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“ (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie) BURSZTYN.29

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria” (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Katarzyna Ulicka-Pyda – Jędrek w „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie) BURSZTYN.33

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34