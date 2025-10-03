Burmistrz Nowogardu reaguje na publikację ws. zaniedbań

Mieszkańcy ul. Cmentarnej poprosili o pomoc redakcję „Kuriera Szczecińskiego"

Dopiero po publikacji artykułu, w którym (16 września br.) opisaliśmy trudne warunki życia mieszkańców należących do miasta budynków przy ul. Cmentarnej w Nowogardzie, otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od burmistrza Nowogardu Michała Wiatra.

W zakresie bieżących napraw i usuwania usterek w lokalach komunalnych urząd informuje, że działania są podejmowane po zgłoszeniach od najemców. W przypadku awarii interwencje realizowane są bezzwłocznie. Dotyczy to również budynków przy ul. Cmentarnej 15a, 15b i 15c, które powstały w latach 2009-2016 i - jak podkreśla burmistrz i Urząd – są stosunkowo nowym zasobem mieszkaniowym. W budynku przy ul. Cmentarnej 15 (wybudowanym w 1993 roku) przeprowadzono modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż indywidualnych pieców dwufunkcyjnych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W odpowiedzi pojawia się również informacja o planowanej termomodernizacji budynku przy ul. Cmentarnej 15. Zakres przewidywanych prac ma objąć wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, nowe obróbki blacharskie oraz wykonanie opaski wokół budynku. Prace te są wynikiem przeprowadzonego przeglądu technicznego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

W odniesieniu do braku placu zabaw w okolicy budynków komunalnych przy ul. Cmentarnej, urząd poinformował, że dotychczas nie otrzymano żadnych wniosków lub sygnałów od mieszkańców w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wszystkie sprawy mieszkańców rozpatrywane są w terminie do miesiąca, a w przypadkach bardziej złożonych – do dwóch miesięcy.

Choć odpowiedź burmistrza zawiera konkretne informacje i odniesienia do obowiązujących przepisów, wielu mieszkańców może uznać ją za niewystarczającą. Problemy, na które zwracają uwagę – takie jak brak placu zabaw, zaniedbane otoczenie czy długoletni brak kompleksowych remontów – są realne i wpływają na jakość życia. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY