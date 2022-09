Bulwary wolne od alkoholu?

– Uważaliśmy, że jest to dobry pomysł – mówił. – Podążaliśmy w kierunku innych krajów, które zaczęły takie strefy wprowadzać. Jednak teraz, biorąc pod uwagę liczbę interwencji i eskalację tej agresji wśród młodych ludzi, uważam, że społeczeństwo nie zdało egzaminu. Pomimo dużych starań służb, straży miejskiej, policji i WOPR-u bulwar stał się miejscem trudno dostępnym dla mieszkańców. Myślę, że jest to czas, żeby odwrócić ten trend i jestem wręcz za tym, aby przywrócić zakaz spożywania alkoholu w tym miejscu.

Pogotowie poinformowało, że od 1 czerwca do 15 września miało na ul. Zbożowej (ul. biegnąca równolegle do Bulwaru Gdyńskiego) 47 interwencji, większość dotyczyła upojenia alkoholowego, często nieletnich. Policja podała, że od 19 maja do 15 września miała łącznie 249 zgłoszeń różnego rodzaju z tamtego rejonu. 61 z nich dotyczyło bójek i pobić, w dwóch przypadkach zostały wszczęte postępowania (pozostałe to były drobniejsze incydenty – red.). Było też m.in. 40 interwencji dotyczących zakłóceń porządku publicznego, najczęściej przez osoby nietrzeźwe; 24 awantury dotyczące osób pod wpływem alkoholu; 16 interwencji wobec osób nieletnich spożywających alkohol w tych miejscach; 12 wobec osób leżących – w dużej części z powodu upojenia alkoholowego; 6 interwencji wobec osób, które wskoczyły do wody. WOPR od początku roku do 26 września miał 15 interwencji na Bulwarze Gdyńskim, z czego w okresie obowiązywania ponownie uchwały Rady Miasta zezwalającej na spożywanie alkoholu w tym miejscu – 9.

Komentarze

piję bo chcę bo .... 2022-09-26 18:15:37 jak chcę się nawalić to robię to w domowym zaciszu,nikomu nie wadzę a jak zaliczę dywan to rano budzę się w domu a nie na izdebce goły i nie wesoły.Na Wały chodzę na spacery coś ciekawego zjeść a nie chlać

super 2022-09-26 17:43:34 wreszcie mądra decyzja i będzie można bezpiecznie pospacerować z rodziną!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BRAWO !!

Tak !!! 2022-09-26 17:34:24 I bardzo dobrze !!!

de 2022-09-26 17:31:58 polak jak pochla szuka zaczepki,takich chamskich ludzi jest sporo,piją nie tylko na bulwarach ale także pod sklepami,w parkach i to w dzień.Dlatego całkowity zakaz pićia.

Lehoo 2022-09-26 17:30:31 Woda i alkohol rymują się marnie

Bosman 2022-09-26 17:22:22 Co stoi na przeszkodzie zrobić porządne piwiarnie z lekką marżą i nadzorem Barmanów dla podawania dobrego piwa? Do tego dobra, elegancka toaleta i coś na niedrogą przekąskę. Takie Bierhalle? Dlaczego młodzi nie mogą uczyć się kultury picia lekkiego alkoholu jak to jest na Zachodzie tylko zerwanie hamulców i bezczeszczenie słynnych bulwarów i to jeszcze z inspiracji radnych miejskich którzy powinni wykazać się wyobraźnią i przewidzieć co się stanie Potem mamy przykre obrazki pod sklepami 24h